La Familia Real Británica atravesó un comienzo de año muy complejo luego de confirmarse que Kate Middleton y el rey Carlos III debían enfrentarse a tratamientos para luchar contra el cáncer. En el caso de la princesa de Gales minimizó sus apariciones en compromisos de agenda pública debido al debilitamiento que causa la quimioterapia, la cual ya dejó atrás y de esta manera pudo retomar paulatinamente a su vida normal. Lo cierto es que la realeza europea está afrontando todo lo relacionado a las vísperas de Navidad y junto a sus hijos y su compañero de vida se hizo presente en la Abadía de Westminster para el Concierto de Navidad.

Cabe recordar que el Viejo Continente atraviesa el invierno y, por lo tanto, la integrante de la corona británica se hizo presente con un look acorde y muy bonito que deslumbró a los que compartieron este acontecimiento.

El abrigo rojo de Kate Middleton

El 2024 fue particular y no la tuvo tan presente a Kate Middleton los diferentes compromisos tanto nacionales como internacionales por estar abocada a su recuperación tras cada sesión de quimioterapia, De igual forma, fue vista en eventos como el Abierto de tenis de Wimbledon que siempre la tiene entregando el anhelado trofeo. Pero actualmente la mujer del príncipe Guillermo ya puede mostrarse con total normalidad dejando en claro que es una luchadora y, además, una influencia dentro del mundo de la moda porque seleccionó un deslumbrante look para asistir a un acto tradicional y muy importante para la Familia Real.

El "Royal Carols: Together at Christmas" es un concierto con fines solidarios que da comienzo a la Navidad y se transmitirá una vez llegada la Nochebuena el próximo 24 de diciembre. Como es habitual desde hace cuatro años, la princesa de Gales quiso ser una vez más la encargada de liderar esta celebración para homenajear a todas las personas y entidades que dan su servicio para lograr el bien de los demás. Para ello, tomó la decisión de contrarrestar el frío con un abrigo rojo que se llevó las miradas de todos.

Con la excelentísima compañía del príncipe Guillermo y sus hijos George, Charlotte y Louis, Kate Middleton asistió al Concierto de Navidad de Westminster con un abrigo rojo y un lazo negro en su cuello. Sin perder su carisma característico, esbozó una sonrisa y se mostró con muchas ganas de participar.

Esta ideal y muy llamativa prenda de invierno también llevó un calzado: botas de tacón de color negro que no quitan protagonismo al resto de la vestimenta. De esta manera, Kate Middleton se mostró radiante al primero pasar por la entrada de la Abadía de Westminster donde está ubicado el gran árbol de Navidad, luego fue parte del Concierto de Navidad y también pudo intercambiar palabras con parte de los adultos y jóvenes que se ven las imágenes.

