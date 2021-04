La casa de papel 5: Úrsula Corberó filtró la primera imagen y ya hay fecha de estreno

Úrsula Corberó revolucionó las redes sociales al filtrar la primera imagen de La Casa de Papel 5. Allí se la pudo ver caracterizada como Tokio, su famoso personaje que ha ganado seguidores alrededor del mundo.

Con toda la expectativa puesta en la nueva entrega de la serie de Alex Pina, creador también de Sky Rojo, Corberó publicó desde sus redes sociales la placa en donde está vestida con el característico mameluco color rojo.

Con una gran metralladora en mano, un chaleco repleto de granadas y otras municiones, Úrsula Coberó posó a cámara con su mejor cara de "chica ruda".

Úrsula Corberó como Tokio en plena grabación de La casa de papel 5

"Madre mía es que vais a flipar con la quinta", escribió la actriz al compartir la foto. "Mammmma mia", comentó Pedro Alonso Ochoro, el actor quien en la ficción le dio vida a "Berlín".

Cuándo se estrena La Casa de Papel 5

En una primera instancia, se esperaba que la temporada 5 de La Casa de Papel se estrene a mediados de abril. Sin embargo, esto no podrá ser posible ya que debido al COVID-19 las grabaciones tuvieron que ser pospuestas.

El afiche de la temporada 4 de la casa de papel. Actualmente hay especulaciones en relación a si la quinta entrega será la final o no.

Actualmente el elenco se encuentra en plena grabación y la ficción debería ser estrenada en Netflix para la segunda mitad del año, aunque por el momento no hay ninguna confirmación oficial desde la plataforma de streaming.

La Casa de Papel: ¿Habrá sexta temporada en Netflix?

Estaba planificado que la serie finalizara en su quinta entrega. Sin embargo, Mario de la Rosa, quien interpreta a Suárez en la ficción, asegura que de momento nadie les ha confirmado que esta será la última.

Úrsula Corberó junto a Miguel Herrán en las grabaciones de La casa de papel 5.

“Todo el mundo me habla del final de La Casa de Papel, Yo no lo sé, sé que es el final del atraco. Eso es lo que se nos ha dicho de forma oficial a todos los actores, ‘el atraco llega a su fin’, pero no sé si luego va a continuar la historia”, aseguró el actor en su cuenta de Instagram.

Recordemos que en la cuarta temporada, termina con la muerte de uno de los personajes más queridos de la historia: Nairobi. El final es una intriga, pues no se llega a confirmar si los delincuentes lograron escapar del Banco de España para hacerse con el oro que se encuentra dentro de la cámara acorazada.