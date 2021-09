La dura historia de Álvaro Morte, el nuevo compañero de trabajo de la China Suárez

Después de la separación con Benjamín Vicuña, la China Suárez empezará una nueva etapa laboral en España junto a Álvaro Morte, protagonista de La casa de papel.

El actor interpreta a El profesor en la exitosa serie y tiene una dura historia personal en la que combatió el cáncer, por un tumor en su muslo izquierdo.

"Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna… Y no ha pasado nada. Pero en ese tiempo pensaba: si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?”, contó en una entrevista para la Revista Cocktail durante 2019.

La dura historia de Álvaro Morte, el actor que trabajará con la China Suárez

"Eso me ha llevado a disfrutar del momento y a que no haya nada que me quite el buen humor”, agregó el actor, quien ahora es padre de mellizos (León y Julieta).

Ahora, Álvaro Morte es parte de La rueda del tiempo donde interpreta a Logain Ablar, villano de la adaptación de la saga literaria de fantasía de Robert Jordan.

El proyecto con la China Suárez y cuándo se reencontrará con Benjamín Vicuña

Después de confirmarse su separación con Benjamín Vicuña, trascendió que la China Suárez comenzará un nuevo proyecto cinematográfico con Álvaro Morte.

Aunque se desconoce cuál será el proyecto, Pía Shaw confirmó en LAM que la actriz de 29 años viajará a España para empezar con el rodaje de una película que será protagonizada "El Profesor" de La Casa de Papel.

La China Suárez se trasladará en septiembre junto a su mamá y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, por lo que Vicuña deberá viajar para estar cerca de los niños.

Según contó Carlos Monti en Nosotros a la mañana, el actor chileno planea viajar a España para ver a sus hijos durante una semana, y luego regresar a la Argentina, cumplir con la cuarentena que exige el Gobierno para todos aquellos que viajan al exterior, y reencontrarse con Bautista, Beltrán y Benicio.

