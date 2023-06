Clara Chía Martí, novia de Gerard Piqué, realizó una demanda al paparazzi Jordi Martín.

El periodista español se hizo conocido por seguir de cerca el culebrón de la separación de Shakira con el futbolista y el comienzo del romance con Clara Chía.

Lo cierto es que, en medio del furor por esta novela, Clara Chía decidió iniciar una causa contra Jordi por acoso, debido a las constantes guardias que realiza en la casa y los sitios donde la pareja se presenta en Barcelona. Pero en medio de esta demanda, el mismo periodista reveló un detalle íntimo y preocupante de Clara Chía en la que se refiere a su salud mental.

Qué dijo Clara Chía en la demanda contra el periodista español

Jordi Martín dio una entrevista para The Red Phone donde se animó a revelar detalles del informe que hicieron los jueces sobre los testimonios de Clara Chía en su contra.

"Sacó un informe psiquitátrico que me dejó perplejo. Yo no creo que Clara me pueda demandar de esto", comenzó Jordi en la entrevista.

"Lo que le dijo a la fiscal por que no ha venido de la psiquiatra... Clara Chía dijo que Jordi Martín le produce pensamientos suicidas... señoría el comportamiento de Jordi tan agobiante hacia mi persona me produce pensamientos suicidas", dijo.

Según el periodista, Clara Chía aseguró en su testimonio que las constantes entrevistas de Jordi le generaron ataques de pánico pero que eso no impidió que ella publique fotos con Gerard Piqué en sus redes. "El juez determina que puedo seguir haciendo mi labor informativa pero no me puedo acercar a 400 metros y porque no le puedo hacer una pregunta invasiva, incómoda. Están bloqueando la información", cerró el periodista.