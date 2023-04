Lady Gaga es una de las figuras del pop más emblemáticas y su seudónimo una marca registrada.

En sus inicios como cantante, la artista usaba su nombre de pila Stefani Joanne Angelina Germanotta pero Lady Gaga fue ganando terreno.

La historia de por qué lleva este nombre tiene dos versiones con un denominador común: a Freddie Mercury. Según revelaron, su apodo surgió cuando la cantante estaba trabajando en un club de New York que se llamaba Lower East Side, en 2007.

Al parecer, el productor Rob Fusari quien le dio ese nombre artístico debido a que la artista escuchaba continuamente el tema 'Radio GaGa' de Queen.

La otra versión señala que cuando trabajaba de moza en New York, los mismos clientes la llamaron Gaga debido a que siempre cantaba el tema antes mencionado de la banda británica.

La historia de lucha de Lady Gaga

Lady Gaga es una de las artistas más influyentes del último tiempo aunque su camino fue sinuoso. En 2007 comenzó tocando junto a Lady Starlight en bares de Nueva York y fueron invitadas al festival musical de Lollapalooza donde tuvieron una fuerte aceptación.

En 2008 lanzó su disco "The Fame", que llegó a alcanzar el primer puesto de las listas en algunos países, entre ellos el Reino Unido y Canadá y el primer single de 'The Fame' fue el titulado 'Just dance', que le valió una nominación a los Grammy como Mejor canción. A ese tema le siguió poco después 'Poker Face', que se incluyó en las listas Billboard de Estados Unidos.

En pleno auge de su carrera, Lady Gaga también anunció cuál es el problema de salud que la mantiene alejada de los escenarios durante un tiempo. La también actriz confirmó que padece fibromialgia, una enfermedad que produce dolores musculares crónicos, fatiga y cansancio.