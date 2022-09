La reacción de Amber Heard ante el supuesto romance de Johnny Depp con su abogada

Amber Heard reaccionó a los rumores de que su ex, Johnny Depp, comenzó una nueva relación sentimental con una de sus abogadas, Joelle Rich, quien lo ha asesorado en otros juicios en el pasado.

Si bien en un principio se pensó que se traba de Camille Vasquez, la letrada que defendió al actor en el juicio contra Amber, finalmente los trascendidos hablan de otra cosa, y en medio de esta situación, allegados a Heard hablaron sobre cuál fue su reacción ante esta novedad.

"No le importa con quién sale y sólo quiere seguir adelante con su vida", dijo una persona cercana a la actriz en declaraciones para el medio Entertainment Tonight.

En junio pasado, y una vez terminado el juicio en el que el actor salió favorecido, Amber había declarado aún sentir amor por su exesposo.

Los rumores de romance entre Johnny Depp y su abogada

Este jueves, Us Weekly anunció que el actor se encuentra en pareja con una de sus abogadas, Joelle Rich, quien estaba casada al momento de comenzar la relación.

Según el medio de comunicación, una fuente le confió: "Su química está fuera de lo común. Lo suyo va en serio". Además, revelaron que Joelle Rich fue una de las abogadas que trabajó en el caso de Johnny Depp contra el periódico británico The Sun después de que el actor demandara al medio por difamación en 2018. Y, si bien no formó parte del equipo legal que lo representó en su juicio por difamación contra su exesposa, sí estuvo presente en la sala del tribunal para apoyar al artista. "No había ninguna obligación profesional para que ella estuviera allí. Fue algo personal", dijo la fuente al medio de comunicación.

También reveló otros detalles: que la pareja se reunía "discretamente" en hoteles durante las primeras etapas de su romance y que la abogada estaba casada cuando conoció a Johnny Depp, pero ahora se está divorciando de su marido, con quien tiene dos hijos.