Lana del Rey se comprometió con su novio tras cinco meses de relación

Lana del Rey le vuelve a dar una chance al amor tras haber roto su relación con Sean Larkin el pasado marzo. No sólo eso, sino que la cosa va muy enserio ya que a tan sólo 5 meses de haber conocido al músico Clayton Johnson, se comprometieron.

Aunque de momento ninguno de los dos ha confirmado la noticia de manera oficial, fueron los fans de Lana del Rey los primeros en darse cuenta de que algo muy importante había pasado en la vida de su ídola. ¿Cómo? por el anillo que ella usó durante su última actuación televisiva en el Tonight Show.



Meu Deus: Lana Del Rey com amigos celebrando o #Halloween2020 pic.twitter.com/HvB5pf7vUI — Lana Del Rey Addiction (@LDRaddic) November 1, 2020

Una misteriosa joya que lució Lana del Rey y de la que se hicieron eco en redes, llevó a medios como US Weekly a investigar si realmente se trataba de un anillo de compromiso. Y efectivamente con el circulo más cercano de la pareja, este medio terminó por confirmar la noticia.



Clayton John le pidió matrimonio a Lana del Rey pese a que solo llevan saliendo unos pocos meses, cinco para ser más específicos.

El corazón roto de Lana del Rey tras romper con Sean Larkin

Fue en diciembre del año pasado que Lana del Rey hacía oficial su romance con donde con Sean Larkin, el hombre de 46 años con el que los paparazzi la habían fotografiado paseando por Central Park. Sin embargo, tres meses más tarde de hacer este amor público, la relación llegó a su fin. Tal es así que ella borró todo tipo de fotos que había posteado en su perfil oficial de Instagram.

“Todavía hablamos y todas esas cosas, aunque no mucho porque ahora mismo tenemos horarios muy ocupados”, afirmaba Larkin en el New York Times el día que confirmaron su ruptura. “Pero seguimos cayéndonos igual de bien que el primer día”, aseguraba.



¿Lana del Rey terminará invitando a su ex a su boda?