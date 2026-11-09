Matt Damon habló del grave problema de salud de su esposa argentina, Luciana Barroso

Matt Damon se refirió a un hecho que marcó su rutina familiar junto a Luciana Barroso en 2024, durante uno de los períodos más intensos de los últimos años. Mientras avanzaban distintos compromisos profesionales, la pareja debió reorganizar sus prioridades frente a una circunstancia inesperada. El actor recordó cómo vivieron aquellas semanas y destacó algunos aspectos de ese proceso, que hasta ahora habían permanecido para ellos.

Matt Damon reveló detalles del complejo momento de salud que vivió su esposa, Luciana Barroso

Matt Damon se caracteriza por mantener un perfil reservado cuando habla de su vida familiar. Sin embargo, en una reciente entrevista con la revista GQ, el actor compartió detalles de una situación personal que vivió junto a su esposa, la argentina Luciana Barroso, durante 2024. El protagonista de Oppenheimer reveló que ella sufrió un aneurisma cerebral y que debió atravesar una intervención quirúrgica pocos días antes de la ceremonia de los premios Oscar.

Matt Damon y Luciana Barroso

Durante la conversación, el actor se refirió a distintos momentos de su carrera y recordó algunas ocasiones en las que no estuvo presente en eventos importantes de la industria. Al referirse al aniversario de Los infiltrados, evocó la noche en que siguió la ceremonia desde su casa en Miami junto a su esposa y su bebé. Según relató, observaban la transmisión mientras alentaban a Martin Scorsese. “Vivía en Miami en ese momento y tenía un bebé. Lucy y yo estábamos acostados en la cama viendo la ceremonia y estábamos muy nerviosos por Marty, recordó.

En ese sentido, explicó que, cuando Scorsese obtuvo el reconocimiento que esperaba, celebró con entusiasmo sin imaginar lo que ocurriría minutos después. Al anunciarse el premio a mejor película para Los infiltrados, comprendió que debería haber estado presente en el evento. “Me giré hacia Lucy y le dije: ‘Deberíamos haber estado allí’”, contó. Más tarde, recibió llamadas de integrantes del elenco y de personas vinculadas al estudio preguntándole por qué no había asistido. “Lo arruiné por completo”, admitió al recordar aquella situación.

Matt Damon

Años después, una nueva ceremonia de los Oscar volvió a encontrarlo lejos de los focos principales. En esta ocasión, la ausencia estuvo relacionada con una cuestión familiar y de salud vinculada a Luciana Barroso. Mientras Oppenheimer avanzaba en la temporada de premios, el artista se encontraba concentrado en acompañar a su esposa durante un momento delicado que se desarrollaba lejos de las cámaras.

La recuperación de Luciana Barroso y el gesto que recordó Matt Damon

En este contexto, Matt Damon reveló por primera vez el episodio médico que atravesó a Luciana Barroso. “La siguiente vez que pasó algo así fue en Oppenheimer. Tuvimos un momento muy aterrador cuando mi esposa sufrió un aneurisma cerebral”, expresó durante la entrevista. Sus declaraciones permitieron conocer una situación que la pareja había mantenido entre sus allegados y que coincidió con una de las etapas más importantes para el film dirigido por Christopher Nolan.

Matt Damon y Luciana Barroso

En la entrevista, el reconocido artista explicó que la argentina tuvo que someterse a una cirugía cerebral apenas una semana antes de la ceremonia. Afortunadamente, la evolución fue positiva y el cuadro pudo ser tratado con éxito. “Gracias a Dios, ella está perfectamente bien, pero la operaron del cerebro la semana anterior a los Oscar”, señaló. Además, indicó que la noche de la gala representó un avance importante dentro de su recuperación, ya que era la primera vez que se sentía con la energía suficiente para retomar parcialmente sus actividades.

Según relató, fue Luciana Barroso quien tomó una decisión que terminó por sorprender a toda la familia. Recordando aquella ocasión en la que él había optado por quedarse en casa durante la premiación de Los infiltrados, quiso que esta vez la historia fuera diferente. A pesar de encontrarse transitando el postoperatorio, decidió acompañarlo a los compromisos posteriores vinculados a la entrega de premios. “Se puso un vestido y fuimos a la fiesta posterior”, recordó Matt Damon.

Matt Damon y su familia

Matt Damon y Luciana Barroso atravesaron en 2024 un período marcado por el aneurisma cerebral que sufrió la argentina y que requirió una intervención médica especializada. Al referirse a ese episodio tiempo después, el actor recordó cómo la familia reorganizó su rutina para acompañar la recuperación de su esposa, un proceso que coincidió con importantes compromisos profesionales y que decidieron mantener en reserva por algún tiempo.

VDV