El viaje de Matt Damon junto a su esposa, la argentina Luciana Barroso, y sus hijas, Gia y Stella

Esta vez, los flashes de la red carpet en Seúl, Corea del Sur, no se centraron únicamente en la popular figura de Matt Damon por obvias razones: fue su mujer, la argentina Luciana Barroso y dos de sus hijas, Gia y Stella, quienes se convirtieron en el foco de atención. Con un gran parecido a sus progenitores, sus herederas menores fueron la sensación del lugar.

Matt Damon y su esposa, Luciana Barroso

“Lo más memorable fue poder traer a mi esposa y mis dos hijas menores a conocer la ciudad y a su gente. Permitirles descubrir Corea por primera vez ha sido una experiencia inolvidable”, declaró el protagonista de “La Odisea”.

Matt Damon junto a sus hijas y su esposa, Luciana Barroso, en Corea del Sur

Sus hijas mayores, Alexia e Isabella, fueron gran apoyo para el actor y guionista durante la gira de promoción tras el estreno en Londres: “Ellas se divierten mientras trabajo. Me hace feliz que estén aquí”.