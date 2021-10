Murió Doña Ana, madre de Isabel Pantoja y abuela de Kiko Rivera

En la mañana de hoy, falleció Doña Ana, madre de la reconocida artista española Isabel Pantoja y abuela de Kiko Rivera.

Según las informaciones oficiales, la mujer murió en “Cantora”, la finca que Paquirri le dejó, tras su muerte, a la cantante. Allí, rodeada por sus hijos, expiró tras varias semanas internada en una Clínica de la zona.

El fallecimiento de Ana se produce en medio de una batalla entre Pantoja y su hijo Kiko Rivera por la finca que perteneció al torero y que el joven quiere vender. De hecho, producto de esta guerra es que la artista no se comunicó con su hijo para darle la triste noticia, sino que el DJ se enteró por la televisión.

“Me quedare esperando y rezándote. Me quedare quieto y callado pensándote. Lo siento mucho, yaya. Pero tus hijos no me dejan despedirme ni siquiera me han informado de tu estado. Me siento roto, solo y desolado. Tú alma vive en mí y aunque no me pueda despedir de ti (lo hice en su momento) pero ahora lo necesito otra vez, siempre te llevaré en mi corazón. Descansa en Paz Yaya. Por siempre tu nieto favorito”, escribió Rivera en Instagram, donde también reveló que tiene prohibida la entrada a “Cantora”, donde velarán a Doña Ana.

Mientras una parte de la familia llora la muerte de la matriarca, otra se traslada a Lanzarote donde el fin de semana se casará Anabel Pantoja, hija de Bernardo y sobrina de Isabel. Si bien la joven estuvo a punto de cancelar la boda, tras una charla telefónica con la artista decidió seguir adelante con los planes.

El fallecimiento ha ocurrido solo tres días después del 37º aniversario de la muerte de Paquirri en la plaza de toros de Pozoblanco.