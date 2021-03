Murió Jessica Walter: la actriz de "Arrested development" y ganadora de premios Emmy falleció a los 80 años

Jessica Walter, la premiada actriz que tenía en su haber 6 décadas en el mundo del espectáculo, falleció mientras dormía en su casa en la ciudad de Nueva York. El hecho ocurrió el miércoles 24 de marzo, ella tenía 80 años.



La carrera de Walter incluyó de todo, desde un rol destacado en Play Misty for Me, el debut como directora de Clint Eastwood, hasta The Flamingo Kid y sus nominaciones al Emmy por su trabajo en Trapper John M..D. y Calles de San Francisco. Sin embargo, su papel más famoso lo interpretó en la humorística serie, Arrested Development.

Jessica Walter interpretó a Lucille Bluth en Arrested Development.

Por su interpretación de Lucille Bluth en Arrested Development, Jessica Walter obtuvo otra nominación al Emmy (Mejor Actriz de Reparto) y dos nominaciones al SAG. Además, ganó un Emmy protagonizando Amy Prentiss, un spin-off de Ironside a mediados de la década de 1970 sobre un joven detective de la policía de San Francisco. También prestó su voz a Malory Archer en la serie animada Archer de FXX.

Así confirmaron la muerte de Jessica Walter

"Con gran pesar confirmo el fallecimiento de mi amada madre Jessica", dijo la hija de Walters, Brooke Bowman, en un comunicado. “Una actriz que trabajó de forma incansable durante más de seis décadas, su mayor placer fue llevar alegría a los demás a través de su narración tanto en pantalla como fuera de ella. Si bien su legado vivirá a través de su trabajo, muchos también la recordarán por su ingenio, clase y alegría de vivir en general ", agregó.

Jessica Walter junto a Jeffrey Tambor en el set de Arrested Development.

Quién era Jessica Walter

Jessica Walter nació en Brooklyn y estudió actuación en la Neighborhood Playhouse School of the Theatre de la ciudad de Nueva York. Comenzó su carrera en el escenario antes de obtener papeles en varios programas de televisión, y luego pasó al cine.

Jessica Walter era una prolífica actriz del humor.

Fue nominada a los premios Emmy por su trabajo en Trapper John M.D. y Streets of San Francisco, así como por Arrested Development, por la que también obtuvo dos nominaciones a los premios SAG. Ganó el premio Primetime Emmy a la mejor actriz principal en una miniserie o una película por su trabajo en la breve serie de televisión Amy Prentiss.