Natalie Dormer, de Game of Thrones, fue mamá en secreto hace tres meses

Natalie Dormer, la actriz recordada por su papel de Margaery Tyrell en Game of Thrones, reveló que fue mamá hace tres meses en el más absoluto de los secretos.

"Lo mejor que se puede hacer durante una pandemia es quedarse embarazada y tener un bebé", dijo la actriz al anunciar que que dio a luz en secreto a una niña el pasado mes de enero. "Tiene solo tres meses y es una alegría absoluta, nunca más me voy a quejar de las horas de rodaje porque la falta de sueño es otra cosa", agregó en una charla especial en el podcast de su amiga Esther Rantzen That's After Life.

En medio del confinamiento que se dio en esos meses en Reino Unido, donde vive actualmente, Natalie se convirtió en mamá por primera vez junto a su pareja, el actor británico David Oakes, de quien se enamoró mientras trabajaban en la obra West End Venus en 2019.

"La gente dice: 'Toda tu perspectiva de la vida cambiará, y todo tu sistema de valores' y, en cierto modo, ponés los ojos en blanco y dices 'Sí, sí', y luego tenés un hijo y decís, 'Oh. Wow !'", reconoció Dormer sobre la maternidad.

Vale recordar que Natalie Dormer no es la única estrella de GOT que tuvo un embarazo en secreto, Sophie Turner, que interpreta a Sansa Stark en la serie, dio a luz a su primera hija con Joe Jonas en julio del año pasado y mantuvo absoluta reserva sobre su intimidad, de hecho, no se conocen imágenes de la niña. Por otra parte, Kit Harington y Rose Leslie, quienes dieron vida a Jon Snow e Ygritte en la serie, fueron padres de su primer hijo el pasado mes de febrero, mientras que HafþórJúlíus Björnsson, conocido por haber interpretado a Gregor Clegane, 'La Montaña', dio la bienvenida a su primer hijo en septiembre pasado.

Sophie Turner y Joe Jonas fueron padres: conocé el particular nombre que eligieron

Sophie Turner, quien interpretó a Sansa Stark en Game of Thrones, fue mamá por primera vez junto a Joe Jonas.

La joven actriz dio a luz el miércoles pasado a una niña que decidieron llamar Willa, noticia que fue confirmada por los artistas mediante un comunicado oficial en la revista People. "Sophie Turner y Joe Jonas están encantados de anunciar el nacimiento de su bebé", dice parte de la carta que compartió el magazine.

A pesar de ser reservados con su vida privada, la pareja aprovechó el aislamiento obligatorio para disfrutar de esta distinta etapa. Aunque Sophie se mostró feliz por descansar en su hogar, el integrantes de Jonas Brothers no pasó por lo mismo. "Joe es un tipo muy sociable, y usualmente me cuesta que se quede en casa para pasar tiempo solo conmigo. Así que para él todo esto es como estar en prisión, pero para mí es fantástico", dijo Turner en una entrevista.