Pedro Pascal y su secreto para cuidar los rulos: la cera personalizada que busca en una peluquería de Los Ángeles

Pedro Pascal es un hombre cuidadoso de sus rulos, tanto que él mismo se acerca a una peluquería de Los Ángeles para buscar una cera especial que le preparan a medida.

La cera que usa Pedro Pascal para lograr su "fluffy hair"

El actor, de 51 años, es conocido por el especial cuidado que le dedica a su físico y, en especial, a los rulos que lo hicieron famoso. Por eso, cada semana que pasa en Los Ángeles, Pedro Pascal visita una importante peluquería de la zona para comprar la cera que le preparan allí para aplicarse en el pelo y así lograr su característico “fluffy hair” (con volumen, textura y movimiento natural).

Pedro Pascal a la salida de la peluquería en Los Ángeles.

Según contó un asistente del salón de belleza, el producto es personalizado y lo debe aplicar en sus manos para calentarlo y luego recién ahí ponerlo en su cabello. Todos saben de lo coqueto que es el actor, que supo bajar 36 kilos para lucir una figura envidiable y que no sale a la calle sin antes colocarse el perfume del que supo ser imagen hace unos años: Solo de Loewe.

Fotos: GROSBY GROUP.