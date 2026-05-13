Las mejores fotos de Pedro Pascal en la nueva saga de Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Salieron a la luz las mejores imágenes de Pedro Pascal en el personaje de Din Djarin en la nueva saga de Star Wars: The Mandalorian and Grogu. La serie estrella de Disney+ tendrá su salto a los cines en los próximos días y reunirá al querido mandaloriano y a Grogu en una misión cargada de acción, emoción y nuevos desafíos dentro del entrañable universo.

Pedro Pascal vuelve como Din Djarin en la esperada película “The Mandalorian and Grogu”

El universo de Star Wars: The Mandalorian and Grogu está listo para dar un nuevo gran paso. A seis años y medio del nacimiento de una de las duplas más icónicas de la galaxia, el próximo 21 de mayo llegará a los cines la esperada película que llevará por primera vez a la pantalla grande a los protagonistas de la exitosa serie The Mandalorian de Disney+.

La nueva producción volverá a poner el foco en Din Djarin, el cazarrecompensas mandaloriano interpretado por Pedro Pascal, y en Grogu, el entrañable personaje que conquistó a millones de fanáticos alrededor del mundo desde su debut en 2019. A lo largo de esas entregas, la conexión entre ellos fue tan especial que merecía una historia que llegara a la pantalla grande, según relata el coguionista y productor Dave Filoni.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (Crédito: Disney +)

Por su parte, Pedro Pascal contó: “Su historia comenzó con Mando como un protector muy reacio de este niño misterioso llamado Grogu. A lo largo de sus increíbles aventuras, ambos se volvieron muy unidos".

En esta nueva aventura, Mando y Grogu se unirán a las fuerzas de la Nueva República para proteger las conquistas de la Rebelión en una galaxia todavía amenazada por señores de la guerra imperiales que continúan dispersos. Según adelantaron desde la producción, la película profundizará aún más en el vínculo emocional entre ambos personajes.

En este sentido, el actor chileno que triunfa en Hollywood expresó: "Mando ahora ha centrado su atención en proteger a su hijo y prepararlo para el futuro y, en la película, esa dinámica tiene muchos giros sorprendentes y emocionantes”.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (Crédito: Disney +)

Desde su estreno en Disney+, The Mandalorian se convirtió rápidamente en uno de los fenómenos más importantes del universo Star Wars, impulsando además la enorme popularidad de Grogu, conocido cariñosamente por los fanáticos como “Baby Yoda”. Ahora, los fanáticos esperan ansiosamente su estreno en cines.

Quiénes son los actores que se suman al mundo Star Wars

La película Star Wars: The Mandalorian and Grogu también contará con importantes incorporaciones al universo creado por George Lucas. Una de las grandes novedades será la participación de Sigourney Weaver, quien interpretará a la coronel Ward, un nuevo personaje que promete tener un rol clave dentro de la historia.

Por otro lado, también desembarcará en la saga Jeremy Allen White, reconocido mundialmente por su trabajo en la serie The Bear. El actor dará vida a Rotta, el hijo de Jabba the Hutt, ampliando así el universo criminal y político de la galaxia. Además, el film introducirá nuevos escenarios como Shakari y el planeta Nal Hutta. El primero fue diseñado con una estética áspera e industrial inspirada en la ciudad de Chicago y en clásicos de ciencia ficción de los años 70 y 80 como Blade Runner. Según trascendió, este enorme set fue construido en un depósito del centro de Los Ángeles para darle mayor realismo visual al universo de la película.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (Crédito: Disney +)

De esta manera, las mejores fotos de Pedro Pascal en la nueva saga de Star Wars: The Mandalorian and Grogu salieron a la luz como también más detalles sobre la esperada película, que contará con acción, emoción, nuevos personajes y el regreso de una de las relaciones más queridas.