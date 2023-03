Quién es Laverne Cox, la actriz trans que se robó las miradas en los Oscars 2023

Mientras todo Hollywood se prepara para la noche más grande del séptimo arte, la actriz Laverne Cox robó miradas en su papel como anfitriona del programa "En vivo desde E!: Oscars" en la alfombra roja de este año. La activista trans, llegó enfundada en un diseño bicolor de Vera Wang.



Se trató de un vestido "fluido" en tono amatista y negro que simulaba ser de "dos piezas". La parte superior-con larga cola-, se realizó sobre un corset color piel que se fundía en una falda larga del tipo sirena, en tono negro y que resaltaba las curvas de la actriz. Como protagonistas, las mangas estilo "guantes" caídos a tono. Laverne acompañó su estilismo con el pelo recogido, aros de Hanut Singh y un anillo a juego by David Webb.

Quién es Laverne Cox by Vera Wang en los Oscars 2023.



En su paso por la alfombra roja, Cox entrevistó a las estrellas más importantes antes de la ceremonia de entrega de los Premios Oscar número 95, en el Teatro Dolby de Hollywood.



A Laverne Cox la acompañan cuatro panelistas: la coanfitriona de "E! News" Adrienne Bailon-Houghton, Zuri Hall de "Access Hollywood", la corresponsal de estilo de E! Zanna Roberts Rassi, la experta en cultura pop Naz Perez y el diseñador de moda de celebridades Christian Siriano, famoso por su participación en "Project Runway".

Quién es Laverne Cox

Laverne Cox es una talentosa actriz, defensora y productora que ha derribado barreras y ha hecho historia en Hollywood. Nació el 29 de mayo de 1972 en Mobile, Alabama, y fue criada por una madre soltera y abuela. Desde una edad temprana, Cox mostró un talento y una pasión por el teatro y la actuación.



Después de graduarse de la Universidad de Marymount Manhattan con una Licenciatura en Bellas Artes en Danza, Cox comenzó su carrera como actriz en Nueva York. Apareció en varias producciones de teatro, incluyendo "Take Me Out" y "The Rocky Horror Show".



Sin embargo, fue su papel en la serie de televisión "Orange Is the New Black" de Netflix lo que la catapultó a la fama. Cox interpretó a Sophia Burset, una reclusa transgénero, y se convirtió en la primera persona transgénero en ser nominada a un Premio Emmy en la categoría de Actriz de Reparto en una Serie de Comedia.

Quién es Laverne Cox con su vestido bicolot de Vera Wang en los Oscars 2023.

Además de su trabajo en la pantalla, Cox es una activista por los derechos de las personas transgénero. Ha hablado abiertamente sobre su propia transición de género y ha abogado por la igualdad y la justicia para la comunidad transgénero. También ha producido varios documentales y programas de televisión que destacan los problemas que enfrentan las personas transgénero.



La actriz ha sido reconocida por su trabajo con varios premios y reconocimientos, incluyendo el Premio Trailblazer de la revista Logo y el Premio Stephen F. Kolzak de la Alianza de Gays y Lesbianas Contra la Difamación. Su trabajo ha inspirado a muchas personas y ha ayudado a crear un cambio positivo en la industria del entretenimiento y en la sociedad en general.

V.G