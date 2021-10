Ricardo Arjona lanza "Negro", su nuevo disco: "Es la burla de mí mismo y el paso del tiempo"

Después del disco “Blanco” grabado en los emblemáticos estudios de Abbey Roaden Londres, Ricardo Arjona, el cantautor latino más emblemático de las últimas décadas, estrena hoy viernes 8 de octubre su nuevo álbum “Negro”.

Arjona quizás sea el único sobreviviente que se ha mantenido firme con su trabajo generando proyectos como “Hecho A La Antigua” que se convirtió en el concierto vía streaming más visto en la historia de Iberoamérica.







Vía redes sociales, Ricardo Arjona manifestó: "Yo me vi. Es la burla de mí mismo y el paso del tiempo. Es salirse de la pose y ponerse en el lugar de las cosas como son. Soy yo, ni un poco más ni un poco menos. El patojo de barrio que quería cambiar el mundo y el artista famoso que es la miel para las moscas de la falsedad y la apariencia. No sé donde la pase mejor ni donde me trataron peor. Yo me vi, hoy sé que los dos lados se aprovecharon de mí.", sobre este nuevo proyecto.

El cantautor se reinventa en un sonido de los años 60 recuperando la esencia de la música como principal protagonista, y en sus propias palabras: “haciendo un disco que tiene todo lo que no está de moda”.

El proyecto “BLANCO Y NEGRO” estrenará una canción cada semana lo que mantendrá a sus seguidores pendientes del estreno cada viernes a partir de hoy 8 de octubre.





“Yo Me Vi (Autorretrato)”, la primera canción viene acompañada de un videoclip de su grabación y de una sesión de autor donde Arjona explica cómo la escribió y el porqué.

El 3 de diciembre se publicará el libro “Blanco y Negro” (que incluirá, además, los CDs “Blanco” y “Negro”), y por primera vez un proyecto musical será trasladado físicamente a su público en el formato de un libro.