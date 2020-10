Scarlett Johansson es la mejor paga del mundo

La revista Forbes dio a conocer quién es la actriz que más dinero llevó a sus bolsillos en el último año. Scarlett Johansson fue la ganadora quien en 2019 ganó 48 millones de Euros. A ella le siguen Angelina Jolie con 30 millones y el tercer lugar lo ocupa Gal Gadot con 27 millones.

Scarlett había ocupado el segundo puesto en 2018 y ahora llegó al podio. Como cada año, la revista Forbes da a conocer los mejores pagos en cada rubro y sorprendió la cantidad de dinero que los actores y actrices de Hollywood adquieren por sus interpretaciones.

Johansson es modelo, actriz y cantante. Tiene 35 años y una hija. Alcanzó su fama con la película "The Horse Wisperer" y desde ese momento su carrera fue imparable. También grabó un disco en 2008 "Anywhere I lay my head".