Micaela Breque se casó en España con el pianista James Rhodes. Después de varios años de relación, la pareja dio el sí y celebró con una emotiva y clásica ceremonia.

La modelo y actriz, quien fue pareja de Andrés Calamaro, ya había pasado por el registro civil en 2020, pero este 2022 pudieron celebrarlo con su familia y amigos con una merecida fiesta.

“Me he casado con el hombre al que le podría escribir una lista interminable de cualidades maravillosas. Pero vamos, me he casado con la persona con el corazón más grande que he conocido en mi vida y de quien estoy absolutamente enamorada”, expresó Micaela Breque en sus redes sociales.

Se casó Micaela Breque: todas las fotos de su boda con el pianista James Rhodes

"Sabía que sería un día para recordar por siempre, pero la cantidad de amor que hemos recibido, supera lo imaginable. Por fin hemos podido celebrar nuestro matrimonio. Rodeados de personas a quienes que queremos y adoramos con todo nuestro corazón. Amazing", escribió luego en uno de los videos de la fiesta.

Así comenzó la historia de amor de Micaela Breque con James Rhodes

Micaela Breque y James Rhodes se conocieron gracias a Instrumental: memorias de música, medicina y locura, el libro que el pianista escribió en el que relata la serie de abusos que sufrió durante su infancia.

Conmovida por esta historia, la actriz radicada en España decidió dejarle un mensaje en sus redes sociales que despertaron el interés del artista. De esta manera, comenzaron su romance en 2017 y se afianzó con esta boda.

Micaela Breque y James Rhodes

Rhodes relató en su libro que fue víctima de abuso desde los 6 años por un profesor de educación física de su colegio en Londres, ciudad donde creció.

Además de las drogas, este terrible suceso llevó a Rhodes a autolesionarse hasta que terminó en un neuropsiquiátrico donde escuchó por primera vez a Bach. “Fue una prueba definitiva de que el mundo no era 100% horrible”, dijo sobre la música. “Es una droga milagrosa que siempre funciona”.

Micaela Breque y James Rhodes