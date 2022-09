Tamara Falcó reveló detalles de su turbulenta separación con Iñigo Onieva: "No sabía con quién me iba a casar"

Tamara Falcó atraviesa uno de los momentos más difíciles tras haber descubierto que Iñigo Onieva le era infiel a días de haber anunciado su compromiso. No se enteró de la manera más bonita pues fue gracias a un video viral que la hija de Isabel Preysler se notificaba del comportamiento de quien hasta ese entonces sería "el hombre de su vida". Ahora, la empresaria se animó a hablar de todo en El Hormiguero, programa del que es panelista desde septiembre de 2020.

La hermana de Enrique Iglesias no se guardó nada y contó la cronología exacta de cómo fueron los acontecimientos. "Nos fuimos a la fiesta de inauguración de la casa de Jorge Ventosa y de repente, por grupos de WhatsApp, empezó a rular un vídeo que yo no vi hasta el día siguiente porque yo estaba en mi nube. Él me dijo que estaba rulando un vídeo de 2019 y le dije yo: 'Amor, este es un momento precioso, olvídate del vídeo y vamos a disfrutarlo'", comenzó la madrileña.

Tamara Falcó, hermana de Enrique Iglesias, canceló su compromiso a dos días de anunciarlo.

"A la mañana siguiente me llamó una amiga y me dijo si me importaba que quedáramos. Y yo pensé que habíamos quedado dos días después y que íbamos a estar todo el día juntas, así que le pregunté si era por un vídeo de Íñigo. Me dijo que sí, me mandó el vídeo y cuando lo vi me empecé a preocupar, pero la coartada de él seguía siendo que era de 2019. Mi madre también me llamó para advertirme de la que se estaba montando y cuando le dije que no se preocupara porque el vídeo era de 2019, me dijo que teníamos que decirlo. Y ahí fue cuando él lo defendió perfectamente delante de los medios", siguió la marquesa.

"De vuelta de la boda, llamé a mi madre muy contenta para decirle que lo habíamos desmentido y me dijo que había más vídeos. Los vi, y como él me seguía diciendo que eran de 2019, le dije a mi madre que si los vídeos no eran de 2019 se iba a saber y que solo era cuestión de tiempo", continua contando además que pidió a su madre que creyese la versión de Iñigo Onieva y que si al final salía la verdad: "Si no, no te preocupes que voy a tomar la decisión correcta", aseveró.

El momento en el que Tamara Falcó se enteró de la verdad

"Después empezó a cambiar la historia, le dije la famosa frase del nanosegundo, aunque no sé lo que es el Metaverso." Tamara hacía referencia a lo que le dijo a su ex prometido al momento de enterarse de la infidelidad: "Le dije 'que sepas que me da igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, esto acaba'".

Luego, siguió: "Cuando vi que flaqueaba... Dejé el anillo en la mesa, cogí a mis perras, intenté meter todo en un bolso y vino una amiga a por mí. Me fui a casa de mi madre y ya empezó a salir todo... Todo, todo, todo".

"Como no es mi estilo, no voy a seguir hablando de lo que pasó. Lo único que sí que sé es que ya con eso era imposible volver con él, pero con todo lo demás, con todas las mentiras, tuve que retratar a una persona con la que no sabía que me iba a casar. Y eso sé que es un alivio, pero es duro cuando lo estás haciendo porque es una decepción. Y eso sí que fue complicado", se sinceró Tamara Falcó.

La profunda reflexión de Tamara Falcó

"Me voy a quedar con lo bueno. No hubo un momento en el que estuviera sola. Vinieron todos mis amigos, vino mi hermana para estar conmigo y me refugié en Dios.", dijo la Marquesa de Griñón.

"No quiero dar pena, pero en mi familia lo de los divorcios y las separaciones ha sido muy complicado y yo decía que si no era el hombre para mí, que me lo quitaran. Lo que no sabía era que los planes de Dios eran quitármelo en televisión", finalizó al respecto Falcó.