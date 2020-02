Taylor Swift habló de abusos, la anorexia y el precio de la fama en un crudo documental

"Miss americana" es la última novedad de Netflix, un documental que relata en primera persona la vida de Taylor Swift. “Es una locura compartir gran parte de mi vida porque da miedo ser vulnerable”, expresó la cantante minutos después de que el material se estrenara este viernes.

En la producción, la estrella norteamericana habla sobre sus inseguridades, sus problemas alimenticios, cómo dejó de comer tras ver fotos suyas en las revistas, y, sobre todo, describe lo que vivió durante el juicio que le ganó al DJ David Mueller, acusado haberla tocado por debajo de su pollera mientras posaban para una foto durante un concierto en 2013. “Entré al tribunal y había una persona sentada en una silla giratoria que me miraba como si le hubiese hecho algo a él. Lo primero que te preguntan en el juicio es ‘¿por qué no gritaste? ¿Por qué no reaccionaste rápido? ¿por qué no te alejaste de él?’”, relata Taylor sobre aquel momento. “No te sientes victoriosa cuando ganas, porque el proceso te deshumaniza. Y teníamos siete testigos y una foto. ¿Qué pasa si te violan y es tu palabra contra la de él?”, se pregunta.

A corazón abierto, Taylor habla sobre el precio de la fama y como sufrió de anorexia: "Se publicó una foto en la que me vi con una panza demasiado grande... O alguien dijo que parecía que estaba embarazada... Y eso desencadenó en que dejara de comer", revela.

#MissAmericana is on @NetflixFilm! I’m excited for you to see it. I want to thank Lana Wilson for her curiosity & for wanting to make this film. It’s wild to be sharing so much of my life because it’s scary to be vulnerable! (understatement of the century) https://t.co/Ot56y6jnCs pic.twitter.com/U40wFv82JL