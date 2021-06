Tras abusos de drogas, alcohol y sexo, Armie Hammer entró a un centro de rehabilitación 

El actor Armie Hammer ingresó en un programa de rehabilitación por problemas de drogas, alcohol y sexo, luego de ser acusado de violación y otros” actos violentos”. Con el apoyo de su pareja, Elizabeth Chambers, y su familia, el actor ha estado en tratamiento desde hace más de una semana.

Según la revista Vanity Fair, son varias las fuentes que afirman que Armand Douglas Hammer, conocido como Armie Hammer, dejó las Islas Caimán el 31 de mayo y voló a un centro de tratamiento para personas con problemas relacionadas a las drogas, el sexo y el alcohol. La noticia llega meses después de que el actor de 34 años, fuera señalado por múltiples acusaciones de acoso y abuso sexual que incluían inquietantes y perturbadoras afirmaciones sobre su supuesto canibalismo.

Un amigo cercano al actor dijo públicamente: "Todo el mundo mira a Armie pensando que ha tenido una vida privilegiada y que eso significa que no hubo problemas en su juventud y que todo era perfecto". Y agregó: "Pero las cosas no son necesariamente así. El hecho de que uno venga de una educación en la que los recursos financieros son abundantes no significa que la vida no esté exenta de problemas".

Amigos de la familia Hammer, confirmaron que el actor "está comprometido con su salud y con la custodia de sus hijos. Esto es una clara señal de que está retomando el control de su vida y sabe que esto es un paso hacia su bienestar general".

Una de sus presuntas víctimas, llamada Effie, publicó una serie de DMs gráficos supuestamente escritos por Armie Hammer. Por su parte, el actor siguió negando las acusaciones de violación y mala conducta.

El pasado mes de enero, varias mujeres se lanzaron a las redes sociales para acusar al actor de abuso emocional, manipulación y violencia sexual. El escándalo creció cuando circularon fotos de pantalla que parecían mostrar al actor describiendo fantasías sexuales que incluían la violación y el canibalismo. Sin embargo, las denuncias aún no han llegado a la Justicia y las mismas no han sido verificadas.

El 18 de marzo, "Effie" dio una rueda de prensa en Zoom junto a su abogada, Gloria Allred, para acusar al actor de "violarla violentamente" en una supuesta agresión de cuatro horas que, según ella, tuvo lugar en 2017.

La última pareja del actor, Courtney Vucekovich, dijo: "Me dijo que quería romperme una costilla, cocinarla a la barbacoa y comérsela", aseguró la empresaria de apps en declaraciones a Page Six. Aunque no pudo confirmar si las capturas de pantalla eran auténticas, sí dijo que no le habían sorprendido. Definió su relación con Hammer como "emocionalmente abusiva". Otra ex dijo en una entrevista que él grabó su inicial en la piel de su pelvis, participando en "juegos de cuchillos" en el dormitorio.

En una entrevista con Playboy en 2013, Hammer confesó que era un "amante dominante" y que le gustaba "agarrar del cuello y pelo", pero que se había contenido desde que tenía esposa. "La respeto demasiado como para hacerle las cosas que deseo" afirmó.

Tras las acusaciones, Hammer se apartó de dos proyectos de gran repercusión: una comedia romántica con Jennifer López, Shotgun Wedding, y una serie de Paramount+ sobre el rodaje de El Padrino. "No voy a responder a estas afirmaciones de mierda, pero a la luz de los ataques viciosos y espurios en línea contra mí, no puedo en buena conciencia ahora dejar a mis hijos durante 4 meses para rodar una película en la República Dominicana", escribió en un comunicado sobre su salida. "Lionsgate me está apoyando en esto y se lo agradezco".

Desde entonces, la agencia de talentos William Morris Endeavour (WME) echó a Hammer y ha perdido un puñado de otros proyectos, como la obra de teatro de Broadway The Minutes y la próxima serie dramática The Offer.

