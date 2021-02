Valentina Zenere, la figura argentina elegida para protagonizar Élite

Valentina Zenere, reconocida influencer y modelo argentina, dará un impensado giro en su carrera y será parte de Élite, la exitosa serie española de Netflix.

La noticia fue confirmada por la plataforma en sus redes sociales y, además de la diosa, también se sumará actor brasilero André Lamoglia ("Juacas").

La actriz será parte de la cuarta temporada de Élite, protagonizada por Ester Expósito, Danna Paola, Jaime Lorente y Miguel Herrán, entre otros. La serie cuenta la historia de un grupo de estudiantes del exclusivo colegio privado "Las Encinas" al que llegan tres nuevos alumnos becados, donde las diferencias entre ricos y humildes dan lugar a un asesinato.

Valentina Zenere dejó todo en Buenos Aires y tiene nuevo novio en Europa

Antes de esta importante transformación en su vida, Valentina Zenere cambió radicalmente cuando decidió dejar el país y viajar a Europa a encontrar nuevos rumbos.

Instalada en Madrid, la influencer, modelo y actriz participó de la serie Las chicas del cable, además de triunfar como modelo de diversas marcas.

Pero más allá del éxito en lo laboral, la joven de 23 años también terminó su relación de ocho años con Marco Depetri y, sin dar mayores detalles, empezó un vínculo con Jordi Lladó, un joven español, amigo de Pepe Barroso Silva, ex novio de Tini Stoessel.

Valentina conoció al galán por amigos en común, aunque prefiere no poner rótulos a la relación. "Me separé hace un tiempo. Con Jordi nos estamos conociendo, no esperábamos que nos sacaran una foto juntos, no nos queremos exponer", aseguró en la publicación.