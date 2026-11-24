Este martes, Antonela Roccuzzo sorprendió a sus más de 41,8 millones de seguidores en Instagram al compartir un álbum con las postales más destacadas de noviembre. A través de una selección de imágenes que reflejan distintos momentos de su día a día, la empresaria dejó ver parte de su intimidad con su familia y algunas de las actividades que marcaron las últimas semanas. Entre las fotos sobresalieron los festejos por el cumpleaños de Thiago Messi, las jornadas de lectura, los paseos en familia y las tardes de playa, en una recopilación que combinó momentos especiales, escenas diarias y recuerdos junto a sus tres hijos.

Así fue noviembre para Antonela Roccuzzo

Durante las últimas cuatro semanas, Antonela Roccuzzo viajó a Perú junto a Tiffany & Co. en una experiencia que combinó recorridos por algunos de los destinos más emblemáticos del país, como Cusco y Machu Picchu, con distintos encuentros y eventos vinculados al universo y la identidad de la reconocida firma de joyería. Entre paisajes, propuestas culturales y compromisos como embajadora de la marca, la empresaria disfrutó de unos días diferentes, en los que también hubo lugar para conocer y descubrir nuevos lugares.

Antonela Roccuzzo | Instagram

Sin embargo, sus compromisos laborales no le impidieron mantener el equilibrio con su vida familiar y reservarse momentos de descanso junto a Lionel Messi y sus tres hijos. Así quedó reflejado en el álbum que publicó en sus redes sociales, donde reunió algunas de las escenas más significativas de noviembre. La influencer eligió compartir pequeños fragmentos de su intimidad, con postales que recorren desde celebraciones juntoa al adolescente y el resto del clan hasta tardes de relax y actividades diarias.

Antonela Roccuzzo junto a su familia | Instagram

La primera imagen del dump estuvo dedicada a un acontecimiento muy especial para la familia Messi: el cumpleaños número 14 de Thiago, el hijo mayor de la pareja. En la foto, el adolescente aparece frente a una torta decorada con el número de su nueva edad y acompañado por sus hermanos Mateo y Ciro. Una postal familiar que permitió ver parte de los festejos y que se destacó entre los recuerdos que decidió rescatar de este último mes.

Caption

Entre los entrenamientos y los momentos de ocio: así transitó noviembre Antonela Roccuzzo

La lectura también tuvo su lugar en la selección de imágenes. En una de las tomas, Antonela Roccuzzo aparece disfrutando de un libro a la orilla de la piscina de su mansión de Miami. Se trata de La reina roja (Red Queen), de la escritora estadounidense Victoria Aveyard, una novela de fantasía que combina romance, intrigas y luchas de poder. Incluso, en la imagen se alcanza a distinguir un fragmento del comienzo del capítulo trece, una escena que muestra a la protagonista, Mare Barrow, mientras comienza su entrenamiento en el palacio después de descubrir sus poderes.

Antonela Roccuzzo en las playas de Miami | Instagram

El cuidado personal y la actividad física tampoco quedaron afuera del recorrido visual. En otra de las postales, la empresaria se fotografió en el gimnasio de su casa, vestida con un conjunto deportivo y rodeada de distintos aparatos de entrenamiento. También compartió una imagen más descontracturada, en la que aparece sosteniendo un mate con la inscripción "Lele Tata", una escena que refleja una de esas costumbres que forman parte de su día a día. Más adelante, mostró a sus tres hijos mientras subían por una escalera mecánica.

Por último, las imágenes de playa aportaron el costado más relajado del álbum. Antonela Roccuzzo compartió una imagen del atardecer disfrutando de un alfajor de una reconocida marca y también registró el movimiento de las olas al romper sobre la orilla. A ese recuerdo se sumó un video que posteriormente reposteó en sus historias de Instagram, con el sonido y la imagen del mar como protagonistas. De esta manera, la esposa de Lionel Messi cerró su repaso de noviembre con una combinación de jornadas de relax y ocio, celebraciones y momentos simples junto a sus tres hijos.