Antonela Roccuzzo publicó algunos momentos de este mes y dejó ver que sumó un nuevo libro de fantasía a su biblioteca. Una vez más, la empresaria mostró su faceta de lectora y confirmó su interés por las historias que atrapan desde las primeras páginas.

Antonela Roccuzzo sorprendió con una nueva saga de libros que combinan fantasía, romance y luchas de poder

Antonela Roccuzzo volvió a compartir un detalle de su vida cotidiana con sus seguidores y esta vez el foco estuvo puesto en uno de sus pasatiempos favoritos: la lectura. A través de sus redes sociales, la esposa de Lionel Messi mostró cuál es el libro que la acompaña en estos días y sorprendió con una novela de fantasía que conquistó a miles de lectores alrededor del mundo.

Se trata de "La reina roja", de la escritora estadounidense Victoria Aveyard, una historia que combina fantasía, romance, intrigas políticas y luchas de poder. Publicada en 2015, la novela presenta un universo dividido por el color de la sangre: mientras los Rojos son personas comunes que viven bajo el dominio de la élite, los Plateados cuentan con habilidades sobrenaturales y ocupan los lugares de privilegio.

Antonela Roccuzzo

La protagonista es Mare Barrow, una joven Roja que descubre que posee un poder extraordinario, algo que desafía todo lo que se creía posible en ese mundo. A partir de ese momento, queda involucrada en los conflictos de la corte y en una trama atravesada por secretos, traiciones y disputas por el poder. El libro es el primero de una saga que se convirtió en un éxito internacional y atrapó a los fanáticos de la literatura fantástica.

Antonela Roccuzzo compartió su lectura del momento: "La reina roja" de Victoria Aveyard

La pasión de Antonela Roccuzzo por los libros

Cabe mencionar que no es la primera vez que Antonela Roccuzzo deja ver su interés por la literatura. A lo largo del tiempo, la joven compartió con sus seguidores distintas lecturas y demostró tener gustos variados, que van desde grandes clásicos de la fantasía hasta las novedades románticas que se convierten en fenómenos editoriales.

En una de sus publicaciones de este año, por ejemplo, mostró que había elegido The Deal, conocida en español como Prohibido enamorarse, de la escritora canadiense Elle Kennedy. Se trata de la primera entrega de la saga Off-Campus, una historia de romance deportivo que conquistó a lectores de distintas partes del mundo.

La novela sigue a Hannah Wells, una estudiante de música, y Garrett Graham, el capitán del equipo universitario de hockey sobre hielo. Cuando Garrett necesita mejorar sus calificaciones para continuar con su carrera deportiva, le propone a Hannah un acuerdo: ella lo ayudará a estudiar y él, a cambio, la acompañará en un plan para despertar los celos de otra persona. Sin embargo, lo que comienza como un pacto de conveniencia termina dando lugar a un romance inesperado.

Antonela Roccuzzo suele mostrar su pasión por la lectura

El éxito de Off-Campus también llegó a la pantalla. La historia de Hannah y Garrett tuvo su adaptación audiovisual en una serie original de Prime Video, que lleva el mismo nombre que la saga literaria y traslada al universo de Briar University a la pantalla. La primera temporada ya se encuentra disponible en la plataforma y recupera el romance que dio inicio a la colección de Elle Kennedy.

Así, Antonela Roccuzzo compartió su lectura del momento: el libro de fantasía que eligió para desconectar de la rutina es "La reina roja" de la escritora estadounidense Victoria Aveyard. La embajadora de importantes firmas internacionales mostró nuevamente sus intereses personales y dejó en evidencia que la literatura ocupa un lugar central en su vida.