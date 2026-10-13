Quién es y a qué se dedica Ernestina Ambiela, la novia de Franco Yankelevich

Franco Yankelevich logró consolidar una notable presencia en los medios y en el mundo del arte gracias a su multifacético talento como actor, músico y productor. Hijo de la recordada Romina Yan y portador de un innegable legado familiar en el espectáculo, Fran Yan decidió forjar su propia identidad explorando la actuación en el exterior y sumergiéndose en proyectos independientes de música y cine. En la actualidad, este universo de sensibilidad y creación lo comparte de cerca con su novia, quien se transformó en su gran compañera de ruta. Ernestina Ambiela también está transitando un camino sumamente exitoso y haciendo su propio nombre en la industria cultural, demostrando que ambos se potencian mutuamente a través de sus respectivas pasiones artísticas y una profunda complicidad que ya capturó el interés del público.

Ernestina Ambiela y Franco Yankelevich

¿Quién es Ernestina Ambiela, cantante, influencer y la novia de Franco Yankelevich?

Ernestina Ambiela, de 24 años, es una de las figuras más prometedoras de la música local. Conocida artísticamente bajo su apodo Ernes, es una cantante y compositora argentina, enfocada fuertemente en el género pop-rock. Su irrupción masiva en el ojo público se dio a través de las plataformas digitales, consolidando una imponente presencia en redes sociales que incluye más de dos millones de seguidores en TikTok y una comunidad fiel que supera los 97 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. En estos espacios virtuales, la joven no solo comparte fragmentos de su vida cotidiana, sino que construyó su marca personal mostrando de manera genuina sus "videos de desahogos" y las intimidades de sus procesos creativos a la hora de escribir canciones.

Esta sólida base digital impulsó formalmente su carrera con la llegada de sus discos y eventos autogestionados. Tras irrumpir en la industria en 2022 con su single debut "Relationshit", encadenó una serie de sencillos que prepararon el terreno para el lanzamiento de "Espiral", su primer álbum de estudio de diez canciones que fusiona baladas íntimas e intensas dosis de pop-rock. La comunión con sus fanáticos se trasladó rápidamente al plano físico mediante la realización de "Estación Desahogo", sus convocantes shows en vivo que agotan localidades en puntos neurálgicos como Buenos Aires y Córdoba. Toda esta enorme dedicación al arte y la música es, precisamente, el puente que la conecta con Franco Yankelevich, consolidándolos como una pareja joven del entorno cultural que se acompaña mutuamente en las alfombras rojas y proyectos compartidos, mientras cada uno pisa fuerte en su propio universo profesional.

Ernestina Ambiela, cantante, influencer y la novia de Franco Yankelevich

La historia de amor de Ernestina Ambiela y Franco Yankelevich

La historia de amor entreErnestina Ambiela y Franco Yan comenzó a consolidarse en el ámbito privado. Aunque ambos ya se encontraban construyendo sus respectivas carreras artísticas de forma independiente, la música y una sensibilidad compartida sirvieron como el puente definitivo para unirlos. En un principio, optaron por vivir su romance con un perfil bajo y total discreción, resguardando el nacimiento de su vínculo de las cámaras y la opinión pública.

El romance se oficializó ante sus seguidores a través de las redes sociales, donde el afecto mutuo quedó plasmado en dedicatorias explícitas. El momento más significativo en el plano digital ocurrió en julio de 2025, con motivo del cumpleaños número 23 de la cantante. Fran Yan utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una fotografía de ambos abrazados y expresar públicamente sus sentimientos con palabras cargadas de romanticismo: "Desde que te conocí, cada día con vos es mágico y diferente. Estar juntos es un regalo y me siento afortunado de habernos encontrado, de elegirnos para acompañarnos. Gracias mi amor por todos los momentos juntos. Me explota el corazón de alegría por poder celebrarte hoy y siempre. Sos una gran mujer a la que admiro, y que me sorprende a cada rato. ¡Y además, sos la que cada día me enamora más! Feliz cumpleaños, chica… Te amo".

La primera aparición pública formal de la pareja ocurrió el 1 de abril de 2026 en la alfombra roja del Teatro Broadway para el estreno del musical Annie , dirigido por Gustavo Yankelevich y Nicolás Vázquez. Caminando de la mano, se mostraron relajados y sonrientes, oficializando su noviazgo ante el espectáculo argentino.

La historia de amor de Ernestina Ambiela y Franco Yankelevich

La música y el destino unieron las vidas de Ernestina Ambiela y Franco Yankelevich, consolidando una historia de amor que nació en la intimidad y floreció ante el público. Desde sus primeros acordes compartidos hasta su presentación oficial en el teatro, la pareja demuestra que su conexión artística y sentimental apenas comienza a escribirse.

A.E