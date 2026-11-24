Los sombreros de gran formato dejaron de ser un capricho para convertirse en la pieza que ordena cualquier estilismo. Con aire relajado o impronta de rancho, este accesorio toma protagonismo en cada salida y pide cancha en el radar de la moda. En esa búsqueda de frescura y carácter, Natalia Oreiro, Antonela Roccuzzo y Juliana Awada adelantan lo que se viene con looks que combinan naturalidad, presencia y guiños rústicos.

Hats oversized: De las pasarelas al presente, historia y auge XXL

Durante siglos, el sombrero funcionó como un marcador social y de etiqueta estricta en el vestuario femenino, reservado para ceremonias, paseos formales y códigos urbanos rigurosos. A comienzos del siglo XX, las pamelas monumentales decoradas con cintas y flores dominaron la escena aristocrática, hasta que la vida moderna impuso siluetas más prácticas.

Más tarde, en los años dorados de Hollywood, figuras como Audrey Hepburn, Brigitte Bardot y Sophia Loren le devolvieron su costado más magnético y cinematográfico: inmortalizaron alas gigantes y líneas esculturales que transformaban un plano entero con solo inclinar la cabeza. Con el correr de las décadas, la informalidad cotidiana redujo su presencia en la calle, aunque nunca perdió su aura de sofisticación en playas, carreras hípicas y escapadas al aire libre.

Referentes históricas: Audrey Hepburn, Brigitte Bardot y Sophia Loren

Hoy el péndulo vuelve con fuerza hacia las proporciones generosas, impulsado por el regreso del lujo silencioso, el auge de la estética western y la revalorización de los oficios artesanales. En las principales capitales de la moda, las pasarelas apuestan por alas desmesuradas que envuelven el rostro, juegan con la luz y convierten un conjunto mínimo en una declaración de estilo.

La paja trenzada, la rafia natural, el fieltro liviano y los tejidos calados conviven con diseños inspirados en el universo ecuestre y el lejano oeste. Lejos de exigir protocolo, esta corriente propone naturalidad: los modelos XXL salen de la arena y del campo para instalarse en la ciudad, en escapadas de fin de semana y en viajes donde un equipo básico pide un golpe de efecto inmediato.

Sombreros XXL sobre pasarelas internacionales

El sello de las referentes locales: de Natalia Oreiro y Antonela Roccuzzo a Juliana Awada

En el mapa estilístico argentino, distintas figuras mostraron cómo llevar este accesorio con personalidad propia y sin perder comodidad. María Vázquez apostó por sombreros de paja y siluetas de aire veraniego que acompañaron sus escapadas al aire libre con elegancia distendida, confirmando que lo rústico también admite sofisticación. Por su parte, Natalia Oreiro jugó con diseños de carácter artesanal y tonos vibrantes que sumaron color, textura y espíritu viajero a sus conjuntos, fiel a una estética que siempre celebra el detalle distintivo.

Natalia Oreiro a puro color; y María Vázquez con equipo matchie matchie

En una sintonía relajada y luminosa, Juliana Awada eligió modelos de impronta campestre y fibras naturales para tardes al sol, mientras que Anita Espasandin sostuvo su sello limpio y despojado con piezas de rafia y ala media-ancha ideales para almuerzos de campo y jornadas de descanso. Por el lado más bohemio y descontracturado, La China Suárez incorporó sombreros de estética folk y vaquera con total naturalidad, integrándolos tanto a vestidos románticos.

La China Suárez lo combinó con vestido y botas; y Anita Espasandin con impronta gauchesca

En esa misma línea sensible a los materiales nobles, Dolores Barreiro defendió versiones amplias y flexibles en clave boho chic, logrando conjuntos frescos y llenos de movimiento. Pampita lució modelos estructurados y guiños vaqueros bajo el sol que equilibraron frescura playera y presencia escénica, demostrando que un buen sombrero funciona igual de bien frente al mar o en una salida diurna. A su vez, Calu Rivero se inclinó por fibras orgánicas y formas generosas acordes a un estilo pausado, minimalista y conectado con la naturaleza.

Juliana Awada con vestido y bolso cesta; y Antonela Roccuzzo con pantalón blanco y bolso de lujo

También hubo lugar para interpretaciones más pulidas o de alto impacto visual. Antonela Roccuzzo optó por piezas de líneas puras y aire estival que elevaron vestidos livianos y equipos neutros sin esfuerzo, apostando por esa elegancia serena que define su guardarropa. En el extremo más teatral y glamoroso, Susana Giménez desplegó el costado audaz del accesorio con diseños de gran presencia y aire vaquero sofisticado que captaron todas las miradas. Finalmente, Máxima Zorreguieta llevó las alas XL a su máxima expresión de distinción mediante creaciones monumentales que combinaron volumen, precisión y porte real.

Claves para elegirlo y combinarlo

*Cuándo usarlo: Los modelos de paja, mimbre o rafia brillan de día en playas, escapadas rurales, ferias al aire libre o almuerzos bajo el sol. Las versiones en fieltro o paño liviano acompañan tardes frescas, viajes y salidas de media estación con aire urbano o campestre.

*Según el tipo de rostro: Los rostros ovalados admiten casi cualquier proporción y altura de copa. En caras redondeadas conviene elegir copas algo más altas y alas con leve inclinación para estilizar las facciones; en rostros angulosos o alargados, las alas anchas, curvas y flexibles suavizan las líneas y aportan armonía visual.

Aires de verano: Pampita, Dolores Barreiro y Calu Rivero

*Proporción y altura: Quienes tienen contextura menuda suelen verse más favorecidas con alas amplias pero de caída liviana, que no aplasten la silueta. En figuras más altas, los formatos estructurales y de diámetro generoso mantienen un equilibrio natural.

*Con qué prendas combinarlo: Para que el sombrero sea el foco, lo ideal es acompañar su volumen con prendas de líneas simples y texturas nobles. Vestidos fluidos de lino o algodón, camisas amplias, conjuntos monocromáticos en tonos tierra o crudo, denim relajado y botas camperas crean un balance armónico. Si el diseño lleva cinta, bordado o trenzado llamativo, conviene evitar estampados recargados y apostar por accesorios discretos.

Máxima Zorreguieta con una pamela de rafia y Susana Giménez con su típico estilo cowboy

*Peinados aliados: El pelo suelto con ondas naturales, las trenzas flojas y los recogidos bajos permiten que el sombrero calce cómodo sin perder movimiento ni volumen alrededor del rostro.

La tendencia confirma que un buen sombrero no solo resguarda del sol: define el carácter de todo el equipo y transforma lo cotidiano en una postal con estilo. Con su frescura habitual, Natalia Oreiro, Antonela Roccuzzo y Juliana Awada anticipan una temporada donde el volumen, el aire libre y el guiño campestre marcan el paso con sello propio.