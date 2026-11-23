Juana Viale difundió en Instagram un recorrido por la playa Mizata, en El Salvador, que incluye un viaje en auto, una sesión de surf y un descanso refrescante. La conductora publicó el 23 de noviembre un reel de casi dos minutos, narrado por ella misma y con subtítulos.

Durante octubre y noviembre, la nieta de Mirtha Legrand estuvo al frente de La noche de Mirtha en reemplazo de su abuela y, para tomarse unos días libres, eligió un destino de oleaje sostenido sobre el Pacífico, acorde con su afición por los deportes acuáticos.

Juana Viale en Mizata: la ruta y los túneles

Juana Viale acompañó el material con una leyenda de una línea que arranca con "Disfrutando de la vida" y ubica la escena en la playa Mizata, con un emoji de coco y otro de sol. La pieza es vertical y suma subtítulos sobreimpresos que transcriben lo que va contando.

La grabación arranca dentro de un auto, con la lente pegada al rostro. Desde ahí cuenta que atraviesan los cinco túneles necesarios para alcanzar Mizata y explica que, aunque parece muy lejos, el destino queda cerca. También resalta lo verde del paisaje, que dice amar.

Poco más adelante, en plena oscuridad, el viento le despeina el cabello hasta que asoma claridad y exclama: "Hay luz al final del túnel". Segundos después anuncia que salieron y la imagen se llena de árboles, cielo azul y destellos.

Las selfies del trayecto la registran con el cabello suelto y un buzo celeste grisáceo, mientras la ruta y los árboles pasan detrás. Hacia el final de ese tramo, el video salta a una palmera y a un cielo despejado.

Juana Viale en las selfies que grabó durante el trayecto hacia la playa | Instagram

Juana Viale antes de surfear: las tres confesiones frente al mar

Al arribar a la costa, Juana Viale posa con la tabla roja junto a un vehículo y pisa arena negra, en una playa de Mizata ubicada a unos 80 kilómetros del aeropuerto internacional, con una rompiente rocosa y una extensión de arena de alrededor de un kilómetro. Las imágenes pasan de la ruta a una orilla oscura y pedregosa. Con su equipo bajo el brazo, camina hacia el mar entre rocas que asoman cerca del agua, y la toma a contraluz la deja ver descalza y con sombrero, con el horizonte al fondo.

Las confesiones empiezan con el piluso de rayas rojas y blancas ya puesto: dice que se está poniendo mucho protector porque el sol daña. Viste una bikini azul de ribetes turquesa. La segunda advierte que las olas están gigantes, y la secuencia corta a una cresta que rompe con fuerza, con varias aves a ras de la superficie.

Juana Viale camina con la tabla de surf sobre la arena oscura | Instagram

La tercera confesión es una meta: lograrlo aunque sea una vez y luego ir por agua de coco. Ya adentro, la secuencia alterna tomas de ella acostada boca abajo con planos submarinos y de espuma, y al rato reconoce que las condiciones eran muy exigentes y que no pudo meterse, pero que al menos lo intentó.

Cuando la espuma la alcanza, el pelo empapado le cubre parte del rostro y mira a la lente con la boca abierta. Enseguida anuncia que se va a tomar uno y el video corta directamente a una pileta.

Juana Viale dentro de la pileta | Instagram

En posteos previos había mostrado que, apenas aterrizó, consiguió una tabla hecha por un shaper local y dibujó un corazón con una piedra sobre la superficie roja. Después compartió el momento en que logró avanzar sobre una ola. El viaje lo hizo con amigos y, según lo que compartió, se pueden observar distintas postales que demuestran la diversión a lo largo de las actividades que realizó.

La última escena transcurre en un piletón de borde de cemento con vista al mar. Allí, con el piluso puesto, se apoya en el borde mientras en primer plano una mano sostiene la fruta con un sorbete; detrás se ven un cerco de plantas, un sendero de grava y el oleaje. Con este posteo, Juana Viale dejó registrado su paso por Mizata, en El Salvador, en una secuencia que empieza en la carretera y termina con una pausa. El surf fue el eje de la jornada que decidió mostrar a sus seguidores.