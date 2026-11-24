Lucía Celasco y Nicolás Figal estarían atravesando una separación luego de un año de relación. La información fue revelada este mediodía por Pepe Ochoa en el programa de streaming de Bondi Live, donde dio a conocer la noticia y brindó algunas precisiones sobre el presente sentimental de la pareja. Según trascendió, la joven y el futbolista habrían decidido ponerle punto final a su historia de amor y continuar sus caminos por separado. Una noticia que sorprendió y que vuelve a poner el foco en el noviazgo de la nieta de Susana Giménez y el futbolista..

Los detalles de la presunta separación de Lucía Celasco y Nicolás Figal

La relación entre Lucía Celasco y Nicolás Figal habría llegado a su fin después de un año de romance. La noticia fue dada a conocer este martes por Pepe Ochoa en el programa de ciclo de streaming, donde el periodista utilizó el tradicional enigmático para revelar la presunta ruptura y aportar algunas pistas sobre los motivos que habrían desgastado el vínculo. Según su relato, la pareja venía atravesando un período complicado, marcado por diferencias y desencuentros que hicieron cada vez más difícil la convivencia entre ellos.

Lucía Celasco y Nicolás Figal | Instagram

En este marco, fue contundente al describir el momento que atravesaban: aseguró que “la relación se convirtió en una tortura para los dos”. Además, explicó que la presunta falta de seguridad que ella sentía dentro del vínculo y los constantes reclamos habrían profundizado las tensiones. "Él no le daba seguridad, las cosas se pusieron un poco tensas, ella reclamaba mucho y él se hinchó", afirmó.

Asimismo, las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes y el desgaste terminó afectando la relación. "Él salía mucho de joda, ella no se sentía muy acompañada, empezaron a pelear mucho y las cosas se fueron al tacho", aseguró. Por otra parte, desde el entorno de la nieta de Susana Giménez señalaron que uno de los principales puntos de conflicto tenía que ver con los distintos estilos de vida.

La joven habría tenido interés en compartir más actividades sociales con el futbolista y formar parte de otros espacios de su rutina, mientras que él no habría estado dispuesto a modificar sus hábitos. Esas diferencias, sumadas a la sensación de falta de acompañamiento, habrían contribuido a una distancia que finalmente desembocó en la presunta separación.

La historia de amor de Lucía Celasco y Nicolás Figal

El romance entre Lucía Celasco y Nicolás Figal habría comenzado a mediados de 2025, aunque durante varios meses ambos optaron por mantener la relación lejos de la exposición pública. Si bien las versiones sobre un posible noviazgo circulaban desde hacía tiempo, recién en noviembre de ese año comenzaron a mostrarse juntos y dejaron en evidencia el vínculo, siempre con un perfil discreto y sin hacer declaraciones sobre su historia de amor.

Durante los meses que compartieron, la pareja disfrutó de distintos viajes y escapadas. Uno de los más destacados tuvo lugar en junio de este año, cuando recorrieron varios destinos de Europa, entre ellos Francia e Italia. Por entonces, las imágenes y postales que compartían daban cuenta de un buen momento sentimental. Sin embargo, lo que parecía ser una relación consolidada habría comenzado a atravesar dificultades tiempo después, hasta desembocar en la presunta separación que se conoció este martes.

Nicolás Figal y Lucía Celasco estarían separados | Instagram

Por el momento, ni Lucía Celasco ni Nicolás Figal se pronunciaron públicamente sobre los rumores de ruptura y mantienen la misma discreción que caracterizó su relación desde el comienzo. Mientras tanto, la noticia de la presunta separación genera repercusiones y pone punto suspensivo a una historia de amor que, hasta hace apenas unos meses, parecía atravesar uno de sus mejores momentos.