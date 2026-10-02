Nicole Neumann impone el conjunto floral que será tendencia esta primavera

Nicole Neumann dio cátedra de estilo, una vez más, con una propuesta que combina personalidad, color y una impronta romántica. En esta oportunidad, la top model impone el conjunto floral que será tendencia esta primavera y muestra cómo llevar un diseño femenino y llamativo en días cálidos.

Nicole Neumann sorprendió con un look de inspiración romántica: chaqueta y pantalón con flores

Nicole Neumann apostó por una de las estampas que cada primavera recupera protagonismo: las flores. La modelo compartió en su red social una propuesta de inspiración romántica, con una combinación que lleva el espíritu primaveral como protagonista y suma algunos detalles que actualizan el clásico estampado floral.

La conductora eligió un conjunto de dos piezas completamente estampado, compuesto por una chaqueta de manga larga y un pantalón de silueta amplia. Ambas prendas llevan un llamativo diseño floral sobre una base oscura, con flores en tonos rosa, coral, blanco y naranja, acompañadas por hojas en diferentes tonalidades de verde.

Nicole Neumann sorprendió con un look de inspiración romántica



La chaqueta se destaca por su estructura tipo sobrecamisa, con cuello alto, botones delanteros y bolsillos que le aportan un aire más casual al conjunto. El pantalón, en tanto, mantiene el mismo estampado y presenta una caída holgada que acompaña la silueta sin ajustarse al cuerpo. El resultado es un estilismo original, donde la coordinación del estampado de pies a cabeza funciona como el principal recurso visual.

Nicole Neumann sorprendió con un look de inspiración romántica

Estampado floral, un clásico que vuelve cada primavera

Las flores son uno de los estampados asociados tradicionalmente con la temporada primavera-verano. Este 2026 aparecen en una versión más intensa y cargada de color. En el look de Nicole Neumann, el fondo oscuro genera un contraste marcado con este diseño y permite que los tonos rosados, rojizos y anaranjados se destaquen.

Además, la decisión de llevar el mismo estampado en distintas prendas genera el efecto de un total look, una fórmula que permite convertir un print protagonista en el centro absoluto del estilismo. Para equilibrar la intensidad del conjunto, Nicole Neumann sumó debajo una musculosa verde oliva, que retoma uno de los tonos presentes en las hojas de su look primaveral. De esta manera, incorporó una prenda lisa que funciona como pausa visual sin romper la armonía cromática.

Estampado floral: un clásico que vuelve cada primavera y fue elegido por Nicole Neumann



Como calzado, Nicole Neumann eligió un calzado tipo zueco en tono beige, una elección que mantiene la propuesta dentro de una estética cómoda y relajada. También sumó pequeños accesorios como joyería y cinturón de cuero marrón. Su look se completó con un cabello semi recogido y un maquillaje natural que deja el protagonismo total a las prendas.

Estampado floral: un clásico que vuelve cada primavera y fue elegido por Nicole Neumann

De esta manera, Nicole Neumann impone el conjunto floral que será tendencia esta primavera. Se trata de una chaqueta y un pantalón amplio con estampado de flores que se destacan por su estética romántica y sus detalles que actualizan el clásico diseño.