Los mejores looks de Emily Lucius durante su luna de miel en Praga

Emily Lucius sorprendió con una selección de propuestas que reflejan su estilo y se adaptan a diferentes momentos de su viaje por Praga, donde disfruta de su romántica luna de miel con su pareja y ahora esposo Rodrigo Valladares. La actriz volvió a demostrar su particular estilo a la hora de vestirse y conquistó a los usuarios de las redes sociales.

Los looks de Emily Lucius que marcaron tendencia en su viaje a Praga

Emily Lucius disfruta de su luna de miel en Praga junto a su flamante esposo Rodrigo Valladares y, a través de sus redes sociales, comparte algunas de las postales de este viaje especial. Entre recorridos por la ciudad y momentos de descanso, la influencer también mostró una selección de looks que reflejan distintas facetas de su estilo.

El primer outfit se caracteriza por ser total black y de inspiración urbana y rockera. La protagonista del estilismo es un vestido corto en color negro, que combinó con una chaqueta de cuero del mismo tono llevada sobre los hombros. La pieza de corte asimétrico y con detalles lenceros fue combinada con botas XL de punta cuadrada.

Los looks de Emily Lucius que marcaron tendencia en su viaje a Praga

El calzado aporta personalidad y suma una estética moderna al conjunto, además de convertirse en una alternativa funcional para caminar por la ciudad. Con el cabello suelto y ligeramente ondulado, Emily Lucius completó el outfit con una apariencia relajada y natural. El resultado es un look canchero que combina la comodidad de las prendas oscuras con detalles de impronta rockera.

Los looks de Emily Lucius que marcaron tendencia en su viaje a Praga

En una de sus propuestas más elegantes, Emily Lucius apostó por una combinación en tonos claros. La creadora de contenidos llevó un vestido blanco con detalles de encaje, escote recto y tiras finas, una elección delicada y femenina que cautivó a sus seguidores de Instagram.

Los looks de Emily Lucius que marcaron tendencia en su viaje a Praga

Sobre el vestido, Emily Lucius sumó una túnica blanca, decorada con motivos florales en diferentes colores, especialmente fucsia, lila y verde. La superposición de prendas aporta movimiento y transforma un look sofisticado con mucha personalidad. Para completarlo, la joven eligió un bolso de mano negro acharolado y joyería dorada. La combinación entre el blanco, la tela de encaje y el estampado floral genera una propuesta romántica y elegante, ideal para una ocasión especial durante el viaje.

En el tercer look que mostró en su red social, Emily Lucius recurrió a una mezcla de tonos neutros que resulta fácil de adaptar a un paseo al aire libre. La modelo llevó un top blanco básico como prenda de base y lo acompañó con un blazer y pantalón sastrero en tono arena tostada.

Los looks de Emily Lucius que marcaron tendencia en su viaje a Praga

El toque de color apareció en el pañuelo estampado que llevó alrededor del cuello, con detalles en rojo que rompen con la paleta neutra y suma un toque original al look. Para completar su propuesta cómoda y fashionista, Emily Lucius llevó el cabello recogido en una coleta alta y unos anteojos de sol como accesorio.

Emily Lucius y su estilo versátil que cautiva a sus seguidores

A través de estos looks, Emily Lucius mostró tres maneras diferentes de vestir durante una luna de miel. Además, confirmó que la variedad de prendas, texturas y accesorios permite transformar por completo cada outfit. En cada recorrido por la capital de República Checa junto a su marido Rodrigo Valladares, la artista supo combinar tendencias actuales con básicos versátiles para crear atuendos adaptados a cada momento de esta romántica experiencia.

De esta manera, los mejores looks de Emily Lucius durante su luna de miel en Praga van desde una propuesta urbana con inspiración rockera hasta un estilismo romántico y sofisticado, pasando por una opción casual pensada para recorrer la ciudad.