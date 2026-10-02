Juana Tinelli apostó a un look urbano oversize: camisa cuadrillé y pantalón jogger estampado

Juana Tinelli volvió a compartir su particular estilo con una combinación cómoda y canchera. Mediante su red social, la modelo se mostró con un look urbano oversize en el que una camisa cuadrillé y un pantalón jogger estampado fueron protagonistas.

El look streetwear de Juana Tinelli que marca tendencia

Juana Tinelli lució un look de estética urbana, relajada y juvenil, en el que combinó prendas de siluetas amplias y diferentes texturas. A través de su cuenta de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli publicó imágenes con una propuesta que no pasó desapercibida.

Las estrellas de su outfit fueron una camisa cuadrillé y un pantalón jogger estampado, dos piezas que se complementan para lograr un estilismo informal pero con mucha personalidad. La prenda superior se destaca por su estampa a cuadros en tonos neutros, con una combinación de marrones, grises y blancos. De corte amplio y largo, el diseño aporta una estética que recuerda al grunge y al street style, dos referencias que continúan presentes en la moda urbana.

El look streetwear de Juana Tinelli que marca tendencia



El cuadrillé es, además, uno de esos estampados que vuelve temporada tras temporada. Su versatilidad permite llevarlo tanto en propuestas más clásicas como en combinaciones descontracturadas. En este caso, Juana Tinelli eligió llevarlo con una impronta mucho más casual y oversize.

Para completar el conjunto, la joven eligió un jogger gris de silueta holgada, con estampas y gráficos ubicados en diferentes sectores de la pieza. Este ítem suma un componente más experimental al outfit y refuerza la estética streetwear. Asimismo, incorpora un cordón amarillo en la cintura, que funciona como un pequeño contraste dentro de una paleta dominada por los tonos neutros. Sin dudas, la silueta amplia y cómoda es una de las claves del estilismo que lleva Juana Tinelli en esta oportunidad.

Una estética urbana con espíritu oversize y gafas

La combinación de la camisa cuadrillé con el jogger estampado que componen el look de Juana Tinelli genera un contraste entre una prenda de inspiración clásica y otra típicamente deportiva. El resultado es un look de espíritu contemporáneo, donde el confort tiene un papel central sin dejar de lado la identidad personal.

El look streetwear de Juana Tinelli que marca tendencia



Juana Tinelli decidió potenciar aún más su apuesta relajada con un accesorio vintage: anteojos de sol pequeños de estética retro. Para terminar de armar su look, sumó un calzado negro de impronta informal. Así, logró un estilismo que reúne algunas de las claves de la moda urbana actual: prendas oversize, mezcla de estampas, siluetas cómodas y accesorios con personalidad.

De esta manera, Juana Tinelli apostó a un look urbano oversize con una camisa cuadrillé y un pantalón jogger estampado como protagonistas, y cautivó a sus miles de seguidores de Instagram. Una vez más, la modelo dejó ver su llamativa estética, en la que combina diseños cómodos y amplios con detalles de inspiración streetwear y grunge.