Cashmere y denim: la combinación casual chic de Mora Calabrese para un día de campo

Mora Calabrese disfrutó de una jornada al aire libre con un look casual chic que combina cashmere y denim. Una fórmula que demuestra que las prendas clásicas pueden convertirse en grandes aliadas para lograr un estilismo relajado pero elegante.

El look minimalista de Mora Calabrese que apuesta por piezas básicas

Mora Calabrese eligió un look casual chic para disfrutar de un día de campo, entre lectura y mates bajo el sol. Con piezas básicas y cómodas, la esposa de Abel Pintos logró una combinación sencilla pero sofisticada que pone en valor una de las fórmulas más versátiles de la temporada: cashmere y denim.

Mediante su cuenta de Instagram, Mora Calabrese compartió algunas postales desde un lugar natural rodeado de espacios verdes. Para la ocasión, eligió un estilismo que acompañó a la perfección el espíritu tranquilo de la jornada: un look casual chic basado en prendas básicas, tonos neutros y materiales clásicos.

Mora Calabrese disfrutó de un día de campo con una combinación casual chic

La empresaria apostó por un suéter gris de lana, liso y sin estampas, una pieza que se convirtió en la protagonista del conjunto gracias a su textura y su estética minimalista. El tejido aporta calidez y, al mismo tiempo, una cuota de sofisticación que eleva incluso las combinaciones más simples.

La elección del gris tampoco es casual. Se trata de uno de los tonos más versátiles del guardarropa y funciona como un verdadero comodín a la hora de armar outfits. Su estética sobria permite combinarlo tanto con colores intensos como con prendas en tonos neutros y, en este caso, fue acompañado por un clásico que nunca pierde vigencia.

El look de Mora Calabrese para un día de campo

Para la parte inferior, Mora Calebrese eligió un jean celeste de corte recto, una de las siluetas que volvió a ganar protagonismo en los últimos años. A diferencia de los modelos skinny, el straight leg mantiene una caída más relajada y recta desde la cadera hasta el tobillo, aportando una estética effortless y cómoda.

La combinación entre el gris del suéter y el celeste del denim generó una paleta suave y luminosa, ideal para una jornada de campo. El resultado fue un outfit descontracturado, pero sin perder ese toque cuidado que caracteriza al estilo casual chic. A los dos protagonistas del look se sumaron zapatillas, que completaron la propuesta y reforzaron su costado práctico. El calzado deportivo aportó comodidad para moverse por un entorno natural y, al mismo tiempo, permitió mantener una estética urbana y moderna.

La fórmula del casual chic, la elegida por Mora Calabrese

El look de Mora Calabrese es un claro ejemplo de cómo las prendas básicas pueden convertirse en una propuesta sofisticada cuando se combinan de manera estratégica. La fórmula parte de elementos cotidianos como un sweater, un jean y un par de zapatillas, pero encuentra su diferencial en la calidad visual de los materiales, la elección de colores y las siluetas.

Esta combinación también se relaciona con la tendencia del lujo relajado, que propone vestir de manera elegante sin recurrir necesariamente a prendas llamativas, estampas protagonistas o accesorios excesivos. La clave está en apostar por piezas atemporales, cortes simples y una estética depurada.

El look relajado y sofisticado de Mora Calabrese

En este sentido, el suéter de lana funciona como la pieza que eleva el conjunto, mientras que el jean y las zapatillas aportan el equilibrio informal. Es justamente esa mezcla entre comodidad y sofisticación la que define al casual chic y convierte a este tipo de outfits en una alternativa ideal para diferentes ocasiones.

Por otro lado, el denim continúa ocupando un lugar central en los armarios y este invierno se destaca especialmente en siluetas más relajadas y rectas. El jean celeste elegido por Mora Calabrese se aleja de los diseños excesivamente ajustados y apuesta por una caída cómoda que permite construir looks tanto urbanos como de inspiración campestre.

De esta manera, la combinación casual chic de Mora Calabrese para un día de campo incluye un suéter de cashmere en color gris y un pantalón denim. Con esta elección, demuestra que no hace falta recurrir a prendas demasiado elaboradas para conseguir un look con estilo.