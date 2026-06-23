El homenaje de Mora Calabrese a Abel Pintos y sus hijos: "Todos mis amores"

Mora Calabrese compartió un homenaje en el que incluyó a Abel Pintos y a sus hijos, mostrando escenas familiares que reflejan la unión del grupo. La propuesta se presentó en un estilo sobrio y sencillo, con imágenes que transmiten cercanía y ponen en primer plano la vida cotidiana de la pareja y sus hijos. Cada retrato aportó un matiz especial y se integró a una narrativa que reforzó la idea de intimidad que los caracteriza, dejando ver cómo viven momentos cargados de complicidad y unión.

Mora Calabrese enterneció a todos con un homenaje especial para Abel Pintos

Mora Calabrese eligió mostrar a Abel Pintos junto a sus hijos en una serie de retratos que destacan la importancia de los vínculos familiares. Las imágenes reunieron distintos momentos compartidos, con una estética cuidada que refuerza la idea de unidad y compañía en la vida diaria. La secuencia se organiza como un recorrido visual que invita a descubrir detalles de su vida cotidiana, transmitiendo sencillez y naturalidad en cada toma.

Rosario y Agustín, los hijos de Abel Pintos y Mora Calabrese

En los últimos días, la empresaria compartió en sus redes sociales una publicación que reunió distintas imágenes familiares en blanco y negro. Bajo el texto “Todos mis amores”, mostró escenas de su vida cotidiana junto al artista. La propuesta se presentó como un homenaje íntimo, donde cada postal reflejó unión y complicidad. En una de las imágenes se la pudo ver con Rosario, la más pequeña de sus hijos. Allí, la niña aparece con un look infantil de la mano de su madre mientras disfrutan una tarde en el jardín.

La elección del blanco y negro reforzó la idea de un retrato atemporal, donde la presencia de cada integrante se integró en una composición sencilla y clara. Agustín, el segundo hijo de Mora Calabrese, también tuvo un momento especial en el carrusel de su madre. La postal mostró al niño de cinco años junto a la influencer, ambos con los ojos cerrados, reflejando la unión que caracteriza a la familia. Entre los comentarios de sus seguidores, destacó la complicidad que mostraban en una sola toma.

Abel Pintos y su perro, Balta

Una de las imágenes que más llamó la atención mostró a Abel Pintos junto al perro de la familia. Esta imagen destacó por cómo el cantante abrazaba al animal mientras le daba un beso en su cabeza. Cabe destacar que el artista y Balta, su mascota, mantienen una cercanía que se destaca en cada aparición. En más de una oportunidad, compartió publicaciones en sus redes sociales donde reflejó que el pequeño lo acompaña en conciertos y momentos importantes de su carrera.

Escenas familiares y detalles que destacan la unión familiar de Mora Calabrese y Abel Pintos

En su publicación, Mora Calabrese sumó también una foto donde ella y Abel Pintos aparecen en primer plano. Ambos se mostraron abrazados compartiendo un íntimo momento que se destacó por la gran sonrisa que comparten. La pareja aparece uno al lado del otro, transmitiendo cercanía, y detrás se distinguen árboles, reflejando una tarde al aire libre. El retrato está en blanco y negro, lo que le da un estilo clásico y artístico, resaltando las formas y contrastes.

Mora Calabrese y Abel Pintos

Guillermina Calabrese, la mayor de los hijos de la empresaria, dijo presente en la publicación en un retrato que transmitió su complicidad. Ambas aparecen sentadas al aire libre, muy próximas entre sí, transmitiendo cercanía. La joven lleva una gorra con letras en cursiva, una campera clara y pulseras en una de sus muñecas, mientras que su madre luce gafas grandes, el cabello recogido y varios collares que completan su estilo.

Entre las fotos también apareció una escultura de la Virgen de la Medalla Milagrosa en un jardín. El detalle de la publicación de Mora Calabrese llamó la atención de los seguidores, que interpretaron que la familia tiene esta imagen en el patio de su hogar. La inclusión de la escultura aportó un elemento simbólico dentro del carrusel, integrando lo espiritual al conjunto de escenas familiares, destacándose además por la frase que eligió la empresaria para acompañar la publicación.

Guillermina y Mora Calabrese

Mora Calabrese compartió un conjunto de imágenes que reunieron a Abel Pintos, sus hijos y distintos detalles de la vida cotidiana. La publicación en blanco y negro mostró retratos grupales, momentos individuales y escenas que incluyeron a la mascota y un símbolo religioso en el jardín. Cada fotografía aportó un matiz distinto, pero todas se integraron en un mismo homenaje que refuerza la idea de unidad y compañía que los caracteriza.

VDV