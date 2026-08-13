Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, habló del presente y el futuro sus tres hijos, Guillermina, Agustín y Rosario: diseño, moda y arte

Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, compartió detalles sobre la vida cotidiana de su familia y el presente de sus hijos, Guillermina, Agustín y Rosario. La empresaria destacó cómo cada uno de ellos se vincula con el arte y el diseño desde diferentes perspectivas, mostrando que la creatividad atraviesa su entorno familiar y se refleja en sus proyectos personales. En ese marco, resaltó la manera en que las experiencias de los niños se conectan con la dinámica diaria, aportando inspiración y nuevas ideas que enriquecen su trabajo.

Mora Calabrese habló del presente y del futuro de los hijos que comparte con Abel Pintos

Mora Calabrese, esposa de Abel Pintos, habló recientemente sobre los intereses de sus tres hijos, Guillermina, Agustín y Rosario. La empresaria compartió cómo cada uno de ellos se vincula con el arte y el diseño desde distintos lugares, mostrando que la creatividad atraviesa la dinámica familiar. Con proyectos personales y profesionales en marcha, destacó la manera en que sus hijos se relacionan con el mundo artístico y cómo eso influye en sus elecciones y actividades.

Mora Calabrese y Abel Pintos

Según contó la empresaria en una entrevista con La Nación, la más grande de sus hijos vive actualmente en Australia y, aunque no participa directamente en los proyectos de su madre, se convierte en fuente de inspiración. Sus ideas son incorporadas en colecciones de su marca de joyas, Cala, como el diseño de una medalla con una frase en francés que terminó formando parte de la propuesta. Además, tiene afinidad con el diseño de interiores y planea estudiar una carrera vinculada a esa disciplina cuando regrese al país.

Por otro lado, Mora Calabrese destacó que su hijo Agustín, de cinco años, muestra entusiasmo por la música y por acompañar a su padre, Abel Pintos, en giras y presentaciones. Le gusta cantar y estar cerca del escenario, aunque todavía no define si quiere dedicarse a eso en el futuro. Además, contó que participó en un video para la marca como un regalo para el cantante, demostrando comodidad frente a la cámara y curiosidad por el entorno artístico que lo rodea.

Mora Calabrese y su hija Guillermina

En este sentido, la orfebre habló de que la más pequeña de la familia es Rosario, con poco menos de dos años. Durante la entrevista, explicó que aún es temprano para saber hacia dónde se inclinarán sus intereses, pero destacó que crece en un ambiente donde el arte y la creatividad forman parte de lo cotidiano. La dinámica familiar se nutre de estas experiencias, que se reflejan tanto en la vida personal como en los proyectos profesionales de la empresaria.

Moda, diseño y arte: Los núcleos más importantes del día a día de Mora Calabrese y su familia

Además, Mora Calabrese señaló que la influencia del arte y la moda está presente en la rutina diaria de la familia. Guillermina absorbió desde pequeña ese estilo de vida y lo trasladó a sus propios intereses, mientras que Agustín disfruta de la música y de acompañar a su padre en el mundo del espectáculo. Rosario, por su edad, aún está en una etapa de descubrimiento, pero crece rodeada de estímulos creativos que forman parte del entorno familiar.

Abel Pintos, Mora Calabrese y sus hijos, Guillermina, Agustín y Rosario

En otro tramo de la entrevista, la emprendedora habló sobre la relación con el público a través de su marca. Explicó que la respuesta fue cálida y respetuosa desde el inicio, con mensajes que valoran sus propuestas sin necesidad de vincularlas directamente con su vida personal. Destacó que muchas personas conocieron su trabajo sin saber quién era su marido, lo que le permitió consolidar un espacio propio en el ámbito del diseño.

En cuanto a la exposición mediática, Mora Calabrese, que por años prefirió el perfil bajo, reconoció que existe un “costo” por ser la pareja de un artista reconocido, pero aclaró que logró separar su vida personal de su emprendimiento. En sus redes sociales prioriza mostrar el trabajo de su marca y evita centrar la atención en su familia. Señaló que, aunque siempre habrá un público que la identifique como esposa de Abel Pintos, lo asume con naturalidad y orgullo.

Mora Calabrese y sus hijos, Guillermina, Agustín y Rosario

Mora Calabrese, esposa de Abel Pintos, compartió cómo la vida familiar se organiza alrededor de proyectos que combinan creatividad y cotidianidad. La empresaria destacó la manera en que sus hijos crecen en un entorno donde el arte y el diseño forman parte de lo diario, con intereses que se van definiendo en distintas direcciones. En ese marco, señaló que cada uno de ellos aporta inspiración y nuevas ideas, reflejando cómo la dinámica familiar se nutre de la creatividad sin perder la sencillez de lo cotidiano.

VDV