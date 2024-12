Chau ropa aburrida para estar en casa: así es la propuesta estilosa de Wanda Nara muy cómoda

Tras su periplo por Europa junto a L-Gante y sus hijos mayores, Wanda Nara regresó a la Argentina y, sin descanso, retomó su disputa legal con Mauro Icardi. Sin embargo, lejos de los dramas judiciales, la empresaria decidió acompañar al cantante de RKT a Chile y allí se deslumbró con un look deportivo que marca tendencia.

Wanda, siempre atenta a las últimas tendencias de moda, eligió un conjunto deportivo en color gris que no pasó desapercibido. La campera, con un diseño minimalista y una línea blanca que corta la monotonía, combina comodidad y estilo, perfecta para un outfit relajado pero canchero. Este look es una prueba más de cómo la empresaria, que recientemente recibió el Martín Fierro de la Moda, logra transformar prendas simples en propuestas irresistibles.

Un look cómodo, moderno y funcional

La conductora de Bake Off Famosos compartió el estiloso outfit a través de sus historias de Instagram, donde supera los 17 millones de seguidores. Fiel a su estilo, donde alterna propuestas que van desde la elegancia sofisticada hasta la comodidad deportiva, sabe cómo adaptarse siempre a cada ocasión con la prenda indicada.

Wanda Nara deslumbra con un look deportivo que marca tendencia.

Este conjunto deportivo es ideal para quienes buscan estar cómodos en casa sin renunciar al estilo, una tendencia que crece con fuerza y ​​que Wanda domina a la perfección. Su elección no solo refleja su personalidad, sino también su capacidad para marcar tendencia incluso en el día a día del hogar.

Un viaje con compromisos laborales y un torbellino mediático

La empresaria y el músico viajaron a Santiago de Chile por compromisos laborales de L-Gante, quien parece mantenerse al margen del drama mediático que envuelve a su compañera. Mientras tanto, Mauro Icardi continúa en el ojo de la tormenta por los chats filtrados en los que arremete contra Wanda y cuestiona su relación con el cantante.

Wanda Nara subió a las redes las conversaciones privadas con Mauro Icardi, donde quedaron expuestas las tensiones, reproches y pedidos de reconciliación del futbolista. Frases cargadas de frustración y enojo por parte de Icardi, como “¿Querés que espere hasta que te cague tu novio y ahí vengas a dar lástima?”, reflejando el difícil momento que atraviesan.

Por su parte, Wanda no dudó en contestar con firmeza, exigiendo que le devuelva el dinero que lleva meses gastando en las hijas que tienen en común. Las acusaciones y las reproches se entrelazan con intentos de acercamiento que no parecen tener respuesta.

El músico, en cambio, en una de las imágenes que compartió, se lo ve en el gimnasio mientras Wanda disfruta de un momento más relajado. Sin embargo, la complicidad entre ambos es evidente: una foto en la que la empresaria abraza y besa al cantante se convirtió en un símbolo de unión en medio del caos.

Mientras tanto, Wanda Nara sigue adelante. Ya sea con looks impactantes o decisiones contundentes, demuestra que, a pesar de que la pelea legal no deja de escalar, ella no pierde su estilo ni su lugar como ícono de la moda y el entretenimiento.