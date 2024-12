Luego de que ayer la conductora se despidiera de su programa culinario de Telefe, subió a sus redes sociales una fotografía inédita del segundo encuentro entre L-Gante y Maximiliano López que tuvo lugar en Milán.

La empresaria que viajó para mediar entre sus hijos mayores y el exfutbolista, aprovechó la oportunidad para llevar consigo a su actual pareja. Ambos tuvieron su primer encuentro en el aeropuerto y ahora volvieron a verse en una imagen con Wanda en medio de los dos.

Wanda Nara mostró a Maxi López y L-Gante compartiendo una comida: "Desayuno con ellos"

En medio de la exhaustiva crisis que atraviesa con Mauro Icardi, la modelo viajó a Italia a encontrarse con su primer esposo, Maximiliano López. Sin embargo, también voló junto a ella L-Gante y ambos tuvieron unos días de vacaciones recorriendo Milán y comiendo en los mejores restaurantes de lujo. Pocas horas luego de aterrizar L-Gante y exesposo de Wanda vivieron su primer encuentro mediado por los hijos mayores de la mediática. Sin embargo, esta mañana Wanda Nara compartió las imágenes de un encuentro privado que tuvieron los tres a solas.

En la fotografía se los puede ver a los tres compartiendo un desayuno privado, todos con caras de las más distintas. Mientras que Wanda y L-Gante se los vio más sonrientes e incluso matcheando sus bebidas en el mismo vaso de vidrio con lo que habría sido un capuchino, Maxi López exhibió un ceño más discreto y para diferenciarse de los amantes eligió pedirse un café con leche en una taza de porcelana. Todos compartieron casi media docena de croissants, sin embargo, a pesar de la abundancia de comida, el plato del exfutbolista se vio intacto. A este momento la modelo agregó "Desayunando con ellos" junto a un emoji de un corazón enrojecido.

Wanda y L-Gante quienes se habían alojado en el hotel Armani de Milán luego de su encuentro con la expareja de Wanda habrían partido hacia el aeropuerto camino a Buenos Aires. Este encuentro parece haber apaciguado las aguas entre el modelo y el exjugador, ya que este último no mucho tiempo atrás había denunciado en sus redes que Wanda no le habría dejado ver a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto por diez meses. “Aunque no me dejes verlos desde hace 10 meses y te empeñes en cortar lazos, siempre voy a estar ahí para ellos, los extraño mis pollos”, expresó Maxi López durante el día del padre en 2021.

A pesar de esto y después de tres años, la relación entre Wanda Nara y Maximiliano López pareciera haber mejorado. Además, en estos años el deportista volvió a ser padre junto a su nueva esposa, la modelo británica Daniela Christiansson. En medio de los polémicos vínculos de la empresaria queda L-Gante quien sigue sumamente enamorado de Wanda y recientemente publicó una foto en Instagram junto a ella con la canción de Rodrigo Amarante, “Tuyo”.

C.G