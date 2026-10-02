Los cinco looks de Luisana Lopilato en la semana de la moda en París: “Mis elegidos para acompañarme”

Luisana Lopilato vivió unos días muy especiales en París durante la Semana de la Moda y, a través de sus redes sociales, compartió algunos de los looks que eligió para acompañarla durante su estadía. Con propuestas muy diferentes entre sí, la actriz pasó de los colores intensos a los tonos neutros y combinó vestidos de distintas siluetas con prendas de inspiración más clásica.

Los looks de Luisana Lopilato

A través de sus redes sociales, Luisana Lopilato compartió cinco de los looks que eligió para sus días en la Semana de la Moda. La actriz pasó por diferentes estilos y colores, desde vestidos de tonos vibrantes hasta propuestas en negro, nude y blanco, con detalles que marcaron cada una de sus elecciones.

Luisana Lopilato

El vestido amarillo de Luisana Lopilato que combinó flores y volumen

Uno de los looks más llamativos que eligió Luisana Lopilato fue un minivestido amarillo de silueta al cuerpo, con un delicado estampado botánico que combinó tonos naranja, blanco y dorado. El diseño se destacaba especialmente por la construcción de los hombros: las dos tiras anchas y estructuradas no solo sostenían la parte superior, sino que continuaban hacia atrás en una larga caída de tela que funcionaba como una especie de cola.

Luisana Lopilato deslumbró con un vestido amarillo

La actriz mantuvo el resto del estilismo más sobrio para dejar que la prenda concentrara toda la atención. Sumó zapatos en tono nude y joyería delicada, mientras que llevó el pelo rubio suelto, con ondas suaves. El resultado fue una propuesta colorida, con un detalle de volumen que le dio una impronta sofisticada.

Luisana Lopilato se robó todas las miradas con vestido rojo

Para otra de sus apariciones, Luisana Lopilato dejó de lado los estampados y eligió un vestido rojo intenso, largo hasta los tobillos y completamente entallado. La prenda tenía tiras finas y un escote drapeado con inspiración lencera, un detalle que aportaba sensualidad sin modificar la línea limpia del vestido.

El color rojo fue una de las elecciones de estilismo de Luisana Lopilato

En este caso, la actriz volvió a elegir accesorios discretos y dejó que el color fuera el gran protagonista. Los zapatos nude acompañaron la silueta, mientras que el pelo rubio con raya al medio y ondas sueltas completó la propuesta. Fue una elección clásica, pero de fuerte impacto visual por la intensidad del rojo.

El total black con pantalón amplio de Luisana Lopilato

El negro apareció en una versión completamente diferente. Luisana Lopilato combinó un top ajustado de breteles finos y escote cuadrado con un pantalón de piernas anchas y caída fluida. El contraste entre una parte superior más ceñida y una inferior con mayor movimiento fue uno de los puntos centrales del conjunto.

Luisana Lopilato se robó todas las miradas con un total black

El look se completó con zapatos negros en punta y una pequeña cartera al hombro, todo dentro de la misma paleta. Las ondas sueltas y el maquillaje luminoso acompañaron una propuesta más sobria, pero igualmente cuidada, en la que la silueta tuvo más protagonismo que los accesorios.

Luisana Lopilato conquistó con un conjunto nude que sumó plumas

Los detalles tuvieron un papel central en otro de los looks. Luisana Lopilato eligió un conjunto en tono nude rosado, de escote halter y silueta entallada, que incorporaba delicadas plumas blancas en la parte superior. El contraste entre el color suave de la prenda y ese aplique de textura convirtió al vestido en una propuesta diferente dentro de la selección.

Luisana Lopilato lució un conjunto decorado con plumas

Esta vez, además, los accesorios ganaron mayor presencia. La actriz sumó anteojos de sol grandes en marrón, aros largos y pulseras doradas, que acompañaron el tono cálido del conjunto. El pelo llevado hacia un costado y con ondas amplias, terminó de completar una elección con una impronta más glamorosa.

El vestido blanco con plumas y stilettos negros

El blanco fue otra de las apuestas de Luisana Lopilato en París, esta vez a través de un vestido corto de breteles finos, con una parte superior entallada y una falda terminada en flecos. El diseño incorporó textura y movimiento a través de ese detalle, mientras que los zapatos negros en punta generaron un contraste marcado con el blanco de la prenda.

El look black and white de Luisana Lopilato

Para completar el look, llevó la intérprete grandes anteojos de sol negros de aire retro y joyería dorada muy delicada. El pelo suelto y más lacio, con las puntas apenas hacia afuera, terminó de definir una propuesta diferente a las anteriores.

A través de estas cinco elecciones, Luisana Lopilato mostró distintas formas de vestir durante sus días en París, alternando colores intensos, tonos neutros, siluetas entalladas y prendas con detalles de volumen. “Vivir la Semana de la Moda en París junto a tantas mujeres increíbles merecía todos estos looks. Estos fueron mis elegidos para acompañarme durante estos días”, escribió la actriz al compartir las imágenes.