India Ortega deslumbró en la gala de Caras Moda con un look fresco y moderno repleto de texturas

India Ortega, hija del cantante Emanuel Ortega, se convirtió en una de las figuras que más llamó la atención durante la gala de Caras Moda. La joven asistió al evento con una propuesta elegante y moderna, en la que combinó prendas de líneas estructuradas con una pieza amplia y de movimiento fluido.

India Ortega deslumbró con un top negro y una falda amplia de pliegues irregulares en la gala de Caras Moda

Aunque pertenece a una familia vinculada históricamente con la música y el espectáculo, India Ortega logró construir su presencia pública con un estilo propio. En cada aparición, la joven demuestra interés por las tendencias y por las propuestas que le permiten expresar su personalidad, sin quedar limitada únicamente a su apellido y eso hizo en su paso por el evento de Caras Moda.

India Ortega//Instagram

Para la ocasión, la hija de Emanuel Ortega lució un conjunto compuesto por un top negro sin mangas, de cuello alto y silueta ceñida al cuerpo. El diseño se destacó por sus pliegues suaves, que se ajustaban en la zona de la cintura y generaban un drapeado asimétrico sobre la cadera. Esa particularidad aportó volumen y movimiento a una prenda de apariencia sobria, al mismo tiempo que definió la figura.

La parte inferior del look estuvo protagonizada por una falda amplia en una tonalidad gris azulada. De caída liviana y aspecto etéreo, la pieza presentaba pliegues irregulares y un volumen que contrastaba con la estructura del top. El largo llegaba hasta el suelo y dejaba ver apenas el calzado negro de tacón, elegido para completar la propuesta sin quitarle protagonismo al conjunto.

India Ortega en la gala de Caras Moda//Caras

El contraste entre ambas prendas fue uno de los principales aciertos del estilismo. Mientras el negro del top aportaba intensidad, elegancia y una impronta más marcada, el tono frío de la falda suavizaba la composición y le daba una sensación más delicada. La combinación logró un equilibrio sofisticado sin caer en excesos.

Así fue el make-up de India Ortega para la gala de Caras Moda

India Ortega también cuidó especialmente los detalles de belleza, llevó el cabello suelto con ondas hacia atrás, un recurso que aportó naturalidad y enmarcó sus facciones. Dejando ver sus aros de tres argollas que se complementó a la perfección con las tres pulseras que llevaba y el delicado anillo.

En tanto, el maquillaje de la hija de Emanuel Ortega se presentó definido pero sobrio, en sintonía con la estética general del look. La elección fue un make-up fue suave que buscó resaltar la belleza natural de la joven y evitó sobrecargar el resultado, permitiendo que la ropa se mantuviera como el centro de atención durante la gala de Caras Moda.

India Ortega en la gala de Caras Moda//Instagram

Su paso por la gala de Caras Moda confirmó esa capacidad para captar miradas a través de elecciones cuidadas y contemporáneas. Con un look que apostó por el contraste de texturas, colores y volúmenes, India Ortega se sumó a una de las postales juveniles que capturó todas las miradas.