El sorprendente dato que reveló Luisana Lopilato sobre su casa de Canadá

En medio de su visita al país para promocionar su nueva película, Luisana Lopilato contó cómo es la dinámica cotidiana junto a sus cuatro hijos y dejó al descubierto un sorprendente dato sobre la lujosa casa que comparte con Michael Bublé.

Así es el lujoso detalle que se destaca en la casa de Luisana Lopilato

Luisana Lopilato sorprendió al revelar un particular detalle de la impresionante casa que comparte en Canadá con su esposo, el cantante Michael Bublé, y sus cuatro hijos. Durante una entrevista en el canal de streaming Olga, la actriz contó que la residencia familiar tiene nada menos que una cancha de hockey sobre hielo en el subsuelo, donde sus hijos pueden practicar este popular deporte canadiense sin salir de casa.

La revelación ocurrió mientras Luisana Lopilato, invitada al programa junto a Felipe Colombo, su excompañero de Rebelde Way, hablaba sobre la intensa dinámica familiar que mantiene junto a sus hijos. La modelo explicó que cada uno tiene diferentes actividades y que, en algunas ocasiones, resulta difícil organizar los horarios cuando todos tienen compromisos deportivos o artísticos el mismo día.

Luisana Lopilato

"A veces se complica cuando los 4 tienen deporte el mismo día porque Noah juega al fútbol y la cross, Elías juega al fútbol también y tiene piano...", comenzó a contar. Antes de que pudiera terminar de enumerar las actividades de sus hijos, Toto Suar intervino y quiso saber si alguno de ellos practicaba hockey sobre hielo, teniendo en cuenta que se trata de uno de los deportes más populares y tradicionales de Canadá.

La respuesta de Luisana Lopilato dejó a todos sorprendidos. "Sí, lo que pasa es que yo tengo una cancha en mi casa entonces juegan ahí", contó con total naturalidad, como si se tratara de una instalación habitual en cualquier vivienda. Su declaración llamó inmediatamente la atención de Felipe Colombo, que no pudo ocultar su sorpresa y quiso profundizar en el dato. "¿Tienen hielo en la casa?", preguntó el actor.

"Sí, el subsuelo es toda la cancha de hockey", respondió Luisana Lopilato, confirmando que la residencia cuenta con un espacio especialmente acondicionado para que sus hijos puedan pasar tiempo allí. "Mis hijos juegan y patinan ahí", finalizó en el ciclo de streaming.

Así es la mansión de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Canadá

La impresionante residencia familiar de Luisana Lopilato y Michael Bublé está ubicada en Burnaby, Vancouver, y la familia vive allí desde 2018. La propiedad cuenta con una enorme superficie de 9.303,71 metros cuadrados y está valuada en millones de dólares.

Entre sus características más llamativas se encuentran diferentes espacios destinados al entretenimiento y la actividad física. Además de la pista de hielo, la mansión de Luisana Lopilato cuenta con una cancha de tenis y una pileta de natación, convirtiéndose prácticamente en un complejo deportivo privado para la familia.

La cancha de hockey sobre hielo que tienen Luisana Lopilato y Michael Bublé en su casa

La pista de hockey sobre hielo es, sin dudas, uno de los espacios más llamativos de la propiedad ya que brinda una comodidad que cobra todavía más sentido teniendo en cuenta la popularidad que tiene este deporte en Canadá. Este exclusivo sector pensado para sus hijos refleja también el estilo de vida que Luisana Lopilato y Michael Bublé construyeron para su familia en Canadá.

De esta manera, el sorprendente dato que reveló Luisana Lopilato sobre su casa de Canadá tiene que ver con la cancha de hockey sobre hielo que posee en el subsuelo. Su confesión causó revuelo en las redes y permitió conocer más sobre su lujoso hogar.