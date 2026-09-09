Más que cuñados: la especial relación de Michael Bublé y Daniela Lopilato, la hermana de Luisana

Este miércoles 9 de septiembre, el reconocido cantante canadiense Michael Bublé cumplió 51 años, una fecha que fue marcada por múltiples muestras de cariño y momentos emotivos que resaltaron su cercanía con la familia de su esposa, Luisana Lopilato. La jornada estuvo llena de sorpresas, entre las cuales destacó una conmovedora declaración de su cuñada, Daniela Lopilato.

Michael Bublé y Daniela Lopilato, la hermana de Luisana Lopilato confirmaron en redes sociales el estrecho vínculo que tienen

Desde que comenzó su relación con Luisana Lopilato, Michael Bublé ha demostrado tener una excelente relación con la familia de su pareja, algo que ha sido visible en diferentes encuentros y momentos compartidos. No solo mantiene una buena relación con Luisana, sino que también ha establecido vínculos cercanos con sus hermanos, en especial con el actor Dario Lopilato y con la nutricionista, Daniela Lopilato.

Michael Bublé y Luisana Lopilato//Instagram

Recientemente, la hermana mayor de los Lopilato decidió expresar públicamente su afecto por su cuñado, quien cumplió 51 años con unas emotivas y divertidas postales, donde se observa al cantante junto a ella sonriendo en un encuentro con mucha complicidad. “Qué lindo cuando la familia también se convierte en amistad. Más allá del artista enorme que sos y de todo lo que la gente conoce de vos, yo tengo la suerte de conocer al Mike de verdad: el hombre, el papá, el marido, el cuñado… y sobre todo, la increíble persona que sos. Generoso, divertido, familiero y con un corazón enorme. Te quiero mucho, cuña”, expresó Daniela.

Michael Bublé junto con Daniela Lopilato, la hermana de Luisana Lopilato//Instagram

La respuesta del cantante no se hizo esperar y fue igualmente cálida y sencilla: “Love you” (Te quiero), escribió en respuesta, evidenciando la profunda conexión que comparte con la familia de su esposa. Este intercambio no solo refleja la buena relación que tienen, sino también el cariño genuino que sienten mutuamente, algo que trasciende la simple convivencia mediática.

Michael Bublé festejó su cumpleaños con mucho humor y una torta fuera de lo común

El día de su cumpleaños, Michael Bublé decidió compartir con sus seguidores un festejo divertido y diferente. En sus redes sociales, publicó una foto de una torta muy particular: una estructura hecha con hamburguesas apiladas, colocadas sobre papas fritas, y decorada con una vela. Junto a la imagen, escribió un mensaje que refleja su carácter jovial y su gusto por las cosas simples: “Hoy es mi cumpleaños. Tengo el paladar de un niño, pero el libre albedrío de un hombre adulto. Menos glaseado. Más papas fritas”.

Michael Bublé con su torta de hamburguesas//Instagram

La elección de una torta de hamburguesas en lugar de un pastel tradicional fue una muestra del sentido del humor y la personalidad desenfadada de Michael Bublé, quien siempre ha sabido mantener su lado divertido y cercano a sus fanáticos. La inclusión de una gaseosa en la publicación complementó el combo, reforzando esa idea de disfrutar de los placenteras de la vida, sin complicaciones ni formalismos.