Luisana Lopilato reveló la reacción de sus padres cuando vieron por primera vez a Michael Bublé

Luisana Lopilato y Michael Bublé llevan más de una década juntos y, con el paso de los años, formaron una familia con sus cuatro hijos. Sin embargo, los comienzos de su relación estuvieron muy marcados por las diferencias culturales y de idioma, además de algunas situaciones que hoy la actriz recuerda con humor.

Luisana Lopilato y Michael Bublé

En una entrevista en En Subida por Blender, la intérprete repasó una de esas escenas que quedaron entre sus recuerdos de los primeros tiempos con el cantante: la primera vez que Michael fue a Parque Chas y conoció a sus padres. Lo que debía ser una cena familiar terminó convirtiéndose en una noche llena de situaciones inesperadas.

El día que Michael Bublé conoció a los padres de Luisana Lopilato

Luisana Lopilato contó que no sabía dónde llevar a Michael Bublé a comer cuando visitó por primera vez Parque Chas. “No sabía dónde llevarlo para comer y digo, ¿qué hago? Porque yo no hablo inglés, ¿qué voy a hacer?”, recordó. Aunque él había llegado con un traductor, finalmente decidió llevarlo a la casa de su mamá y le dijo que pasaría a buscarlo a las 11 de la noche.

La actriz también intentó que el encuentro pasara inadvertido: “Tenía como la idea de que si iba de noche a tarde capaz nadie se iba a dar cuenta que lo buscaba”, explicó. Sin embargo, cuando llegó al hotel en Madero, se encontró con una escena bastante particular: el cantante la esperaba vestido de traje mientras ella llevaba shorts y sandalias.

La cena familiar de Luisana Lopilato y Michael Bublé

El encuentro con sus padres fue muy diferente a lo que podría imaginarse cuando se trata de conocer al novio de su hija, especialmente porque ellos prácticamente no sabían quién era: “Nunca habían ni escuchado la música. Ni idea de quién era, ni qué hacía, ni nada”, contó Luisana Lopilato. Su papá, además, comenzó a hacer trucos de magia y a mostrarle fotografías de su infancia, mientras la comunicación se daba principalmente mediante señas.

Luisana Lopilato y Michael Bublé lograron susperar la barrera idomática y consolidaron su relación

La noche terminó con Michael Bublé quedándose a dormir en la casa familiar, aunque un detalle complicó la situación: la mamá de Luisana tenía gatos y él era alérgico. Por eso, le ofrecieron dormir en el living. Al día siguiente, cuando la actriz regresó, lo encontró completamente inflamado: “Imaginate las noticias en el mundo”, recordó entre risas. Por suerte, según contó la ex Rebelde Way, el cantante viajaba siempre con un medicamento, se lo aplicó y logró controlar la reacción.

La historia de amor de Luisana Lopilato y Michael Bublé

Luisana Lopilato y Michael Bublé se conocieron en 2008, cuando la actriz asistió a uno de los conciertos del cantante canadiense en Buenos Aires. A partir de aquel encuentro comenzaron una relación que tuvo que atravesar la distancia y las diferencias de idioma y cultura. El vínculo avanzó rápidamente y, en 2011, la pareja se casó en Argentina. Tiempo después también realizaron una segunda celebración en Canadá.

Luisana Lopilato y Michael Bublé se conocieron en 2008

Con los años, Luisana Lopilato y Michael ampliaron su familia y se convirtieron en padres de Noah, Elías, Vida y Cielo. Actualmente, ambos mantienen una vida familiar que combina sus respectivas carreras con la crianza de sus cuatro hijos. Aquella primera visita a Parque Chas, con una cena improvisada y una inesperada reacción alérgica, quedó como una de las tantas anécdotas que forman parte de los primeros capítulos de una relación que lleva más de 15 años.