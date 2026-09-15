Luisana Lopilato reveló qué hizo con su primer sueldo: “Cuanto uno más tiene, uno más tiene que dar”

Desde sus primeras apariciones en la televisión hasta convertirse en una figura consagrada, Luisana Lopilato conserva la sencillez de sus primeros años. Durante su paso por el ciclo de Blender, la actriz mantuvo una charla mano a mano con Pamela David que combinó risas, recuerdos familiares y profundas lecciones de vida.

Luisana Lopilato contó cómo manejaba su dinero

Luisana Lopilato y el anhelado jean prohibido de séptimo grado

Al repasar sus primeros trabajos publicitarios, Luisana Lopilato recordó cuál fue su gran obsesión de niña y el capricho que su mamá le negaba. “Uff, sí, me acuerdo un jean, porque mi mamá no me dejaba usar jean”, relató entre risas al mencionar que cursaba séptimo grado y todos sus compañeros vestían esa prenda.

La negativa familiar potenció su deseo: “Me decían que era caro, que no se podía, que no sé qué, y yo quería un jean, quería un jean y quería un jean”. Por fin, el momento esperado llegó al cobrar su primer cheque: “Y cuando fui, me gané la primera plata del comercial. Dije: 'Ahora quiero un jean'”.

La protección familiar de Luisana Lopilato y el salto a la independencia

Con el despegue masivo de su carrera, la contención de su círculo íntimo funcionó como un sólido escudo protector. Ante la consulta sobre el manejo de sus finanzas, la artista reconoció que sus padres se encargaron de todo durante su juventud. La transición hacia los trámites de la adultez llegó de forma tardía y por necesidad al mudarse de país: “Yo creo que eso la vida un poco, ¿viste? Porque yo nunca fui al banco, nunca hice un trámite", dijo.

Luisana Lopilato en uno de sus primeros éxitos: Rebelde Way

Y agregó: "Y después como que me mudé de país y empecé como a meterme yo, a ver cómo se hace un trámite, ir al banco”. Lejos de sufrirlo, valoró el respaldo recibido: “Viste que por ahí cuando tenés alguien que te lo hace, te lo hacen bien y no te preocupas. No sé, a mí nunca me faltó nada”.

Luisana Lopilato: La solidaridad como motor y el valor de compartir

Uno de los pasajes más conmovedores de la entrevista abordó la generosidad inculcada desde el hogar. Su madre le enseñó que el dinero ganado debía compartirse con quienes más lo necesitaban. “Mi mamá de chica, me acuerdo que, no sé, yo ganaba plata y me decían: 'Che Lu, mirá, ganaste no sé tanto, 10.000 pesos ponele'. Y me decían: 'Bueno, el 15% de esto, que es esto, vamos a ir a comprar juguetes y vamos a ir a tal hogar y se lo vamos a dar a los nenes'”, compartió.

Luisana Lopilato rodeada de su familia

Para cerrar, Luisana Lopilato sintetizó su filosofía con una frase contundente: “Cuanto uno más tiene, es cuanto uno más también tiene que dar. Es lo que le inculcaron a mi mamá, a mi papá y me lo inculcaron a mí. Digo, siempre en mi casa, yo me crié en la iglesia también, no conozco otra manera”, concluyó.