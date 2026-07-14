Elina Costantini mostró el look romántico de Kahlo Milagro para viajar a la Costa Azul: puntillas, volados y guillerminas

Las vacaciones europeas de Elina y Eduardo Costantini comenzaron con una serie de postales que la modelo y creadora de la Semana de la Alta Costura Argentina compartió en sus historias de Instagram. Entre todas las imágenes, hubo una protagonista indiscutida: Kahlo Milagro Costantini, quien volvió a captar la atención con un look de inspiración romántica durante el vuelo rumbo a la Costa Azul francesa.

Elina y Eduardo Costantini

El look romántico de Kahlo Milagro, la hija de Elina y Eduardo Costantini, para viajar a la Costa Azul

Sentada junto a la ventanilla del avión privado, la pequeña Kahlo Milagro lució un estilismo que combinó prendas clásicas con detalles delicados, una fórmula que ya se convirtió en una marca registrada de los looks que su mamá suele elegir para ella.

Para el viaje, la nena llevó un enterito blanco de algodón con escote cuadrado, volados en los hombros, delicadas puntillas y sutiles bordados que aportaron textura y un aire artesanal a la prenda. El conjunto se completó con medias blancas fruncidas y unas guillerminas al tono, un calzado clásico del guardarropa infantil que acompañó la estética elegante y atemporal del outfit.

Las tiernas fotos de Kahlo Milagro

El peinado también siguió esa misma línea. Con el cabello sujeto hacia un costado mediante una pequeña hebilla, llevó el rostro despejado y reforzó el espíritu dulce y minimalista del conjunto.

Sin embargo, el look no fue el único detalle que llamó la atención. Minutos antes, Elina Costantini publicó otra imagen tomada exactamente un año antes, con Kahlo sentada en el mismo lugar del avión. La comparación permitió apreciar el crecimiento de la niña en apenas doce meses: mientras que en la fotografía anterior apenas alcanzaba la altura de la ventanilla, en la más reciente ya se la vio mucho más grande, sentada con seguridad y observando el paisaje durante el vuelo.

Elina y Eduardo Costantini con su hija, Kahlo Milagro. (Foto: CARAS)

Las imágenes formaron parte del álbum de viaje que la familia compartió desde su partida hacia la Riviera Francesa, donde pasó unos días de descanso disfrutando del verano europeo.

Una vez más, Kahlo Milagro volvió a convertirse en una de las protagonistas de las redes sociales de sus padres. Con un look basado en tonos neutros, prendas atemporales y detalles artesanales, la pequeña confirmó el estilo clásico que caracteriza cada una de sus apariciones y que, con frecuencia, inspira la moda infantil más elegante.