Así es la habitación de Kahlo Milagro, la hija de Eduardo y Elina Costantini: silla mecedora, mini puff y mesita para cuando crezca

La habitación de Kahlo Milagro, hija de Eduardo y Elina Costantini se destaca por una estética minimalista y luminosa, donde predomina el color blanco. El piso de madera aporta una sensación de calidez que equilibra perfectamente la claridad del entorno, transformando el cuarto en un rincón cálido dentro de la casa. Además, cuenta con un gran ventanal que permite el ingreso de abundante luz natural, ofreciendo una conexión relajante con el jardín.

Eduardo y Elina Costantini con su hija Kahlo Milagro.



Detalles pensados para la comodidad de Kahlo Costantini.



Uno de los puntos centrales del espacio es una elegante silla mecedora, acompañada por un pequeño puff que complementa la comodidad del rincón. Este sector invita al descanso y a los momentos de calma entre padres e hija, siendo un elemento fundamental para el ritmo cotidiano. Eduardo Costantini aprovecha esta zona para estar cerca de la pequeña, reflejando un rol de padre activo y presente, tal como se observa en el video cuando la prepara para descansar.



El mobiliario de la habitación incluye un cambiador de diseño clásico en color blanco, que organiza los artículos de higiene y cuidado de Kahlo Milagro con practicidad. Todo está al alcance de la mano para simplificar las tareas diarias de los padres, manteniendo el orden sin perder el estilo estético que define al resto del hogar. Cada mueble ha sido seleccionado bajo una premisa de sencillez, logrando que el cuarto se sienta espacioso, despejado y sumamente funcional.

Kahlo Milagro Costantini.



Un espacio para el futuro y la imaginación con sello Costantini.



A medida que la niña crece, la habitación ya contempla su evolución con elementos que invitan al juego y al aprendizaje temprano. En uno de los rincones, hay una pequeña mesa infantil con sus respectivas sillas, dispuesta para que Kahlo Milagro realice sus primeras actividades creativas, dibuje o juegue. La elección de estos muebles pequeños demuestra una planificación cuidadosa, adaptando el ambiente a las necesidades de desarrollo de la niña mientras crece en un entorno estimulante.

El cuarto de Kahlo Milagro, hija de Eduardo y Elina Costantini.

El entorno se completa con accesorios que suman ternura y calidez, como juguetes suaves que se distribuyen por el espacio sin recargarlo, manteniendo el equilibrio visual. La habitación de Kahlo Milagro Costantini no solo refleja buen gusto, sino que también prioriza la seguridad y la funcionalidad, valores esenciales en la vida de una familia que busca crear recuerdos inolvidables en un entorno diseñado con amor y atención en cada detalle.

Kahlo Milagro Costantini.

La calidez que desprende cada rincón invita a la calma, haciendo de este cuarto un refugio único, donde Eduardo y Elina Costantini disfrutan de ver crecer a su hija rodeada de detalles que hacen de su día a día una experiencia más sencilla, cómoda y, sobre todo, llena de cariño. La apuesta por colores neutros y materiales naturales contribuye a que el lugar mantenga una estética atemporal que perdura en el tiempo, adaptándose con elegancia a las distintas necesidades que irán surgiendo a medida que Kahlo Milagro continúe creciendo.