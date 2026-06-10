Desde hace siete años, Elina (35) y Eduardo Costantini (79) construyen una de las historias de amor más sólidas del universo social argentino. Se conocieron en 2019, se casaron en febrero de 2020 y, dos años después, la llegada de Kahlo Milagro (3) terminó de consolidar el proyecto familiar que ambos soñaban. Compañera incondicional de uno de los empresarios más influyentes del país, Elina logró, al mismo tiempo, desarrollar una identidad propia.

Modelo, comunicadora y emprendedora, hoy lidera la Semana de la Alta Costura Argentina, una plataforma que impulsa con visión internacional y que la posiciona como una de las figuras más activas de la industria de la moda local. Entre nuevos desafíos profesionales, la crianza de su hija y una intensa agenda compartida con su marido, atraviesa una etapa de plenitud personal y expansión creativa. Mucho por lo que brindar en su cumpleaños, que celebró esta semana en pleno vuelo a Miami.

Eduardo y Elina Costantini.

Elina y Eduardo Costantini: "Nuestro amor está en expansión"

—¿Qué representa para usted haber podido instalar a la Semana de la Alta Costura Argentina como uno de los hitos de la industria de la moda?

Elina Costantini: —Soy una agradecida. Esta es la primera semana dedicada exclusivamente a la alta costura en nuestro país. Nos merecíamos tener una plataforma de este nivel, como sucede en las grandes capitales de la moda donde tuve el honor de trabajar durante años. SAC nació en junio de 2022 como una expresión de mi espíritu emprendedor y de una convicción profunda: mostrar al mundo el enorme talento de nuestros diseñadores y artistas textiles.

—¿Qué siente que le enseña esta experiencia?

—Cada edición me enseña algo nuevo. Aprendo de las personas con visión, de los desafíos y del trabajo en equipo. Me emociona liderar una estructura que genera trabajo para más de mil personas por edición y donde cada director tiene libertad para aportar su mirada. Ahí es donde sucede la verdadera magia. Ver cómo creció y se consolidó este proyecto me llena de orgullo porque detrás de cada detalle hay años de esfuerzo, disciplina y amor. Y este 2026 será una edición histórica, con un cierre que marcará un antes y un después: una muestra de los vestidos, collares y zapatos de Frida Kahlo.

Eduardo y Elina Costantini

—Con el paso de los años se consolidó como empresaria y referente de estilo. ¿Cómo describiría hoy su rol dentro del universo de la moda y qué desafíos le entusiasman hoy?

—Me considero una mujer en expansión. Todavía me siento más emprendedora que empresaria. Soy una creadora de proyectos y oportunidades, alguien que encuentra en la moda una herramienta para generar impacto cultural y social. Este año vivimos momentos muy importantes para SAC. Contamos con el apoyo de compañías internacionales como Disney y 20th Century Studios para desarrollar la Gala Couture de presentación de “El Diablo Viste a la Moda 2”, además del acompañamiento de Mercedes-Benz Argentina y L’Oréal. También recibí una propuesta desde Hollywood para dirigir mi primera película, algo que jamás imaginé. Trabajo en la alta costura desde los 12 años y este año cumplo 24 años de carrera. La moda me dio independencia, identidad y una visión de futuro. Los desafíos que más me entusiasman son los que parecen imposibles. Me gusta crear, innovar y encontrar caminos donde otros ven límites.

—Detrás de cada desafío hay una organización enorme. ¿Cómo compatibiliza su agenda profesional con su vida familiar?

—Con organización, compromiso y mucho amor. Mi prioridad es mi familia. Creo profundamente en la posibilidad de construir una vida donde convivan el desarrollo profesional y la plenitud personal. Kahlo me enseñó que la maternidad no implica renunciar a los sueños, sino ampliar el horizonte. También aprendí que la calidad del tiempo es más importante que la cantidad. Puedo estar involucrada en proyectos muy exigentes, pero cuando estoy con mi hija, estoy plenamente presente. Nuestra familia es el espacio donde encuentro equilibrio, energía y sentido.

El romántico festejo de cumpleaños de Elina Costantini

—Solemos verla acompañando a Eduardo en distintos proyectos. ¿Cómo se complementan como pareja cuando ambos tienen agendas tan intensas y responsabilidades tan importantes?

—Nos acompañamos mutuamente. Él me acompaña en mis proyectos y yo en los suyos. Nos potenciamos y celebramos los logros del otro. Tenemos un enorme respeto por nuestros trabajos y compartimos una misma visión sobre la familia. Nuestro mayor compromiso es cuidar el vínculo que construimos y acompañar a nuestra hija en cada etapa de su crecimiento. Nuestro amor está siempre en expansión.

—La maternidad ocupa un lugar central en su vida. ¿Qué le enseñó Kahlo y de qué manera cambió sus prioridades?

—Kahlo es el gran amor de nuestras vidas. Es una hija profundamente deseada y amada. Su llegada cambió mi manera de entender el éxito. Antes lo asociaba más con los logros profesionales; hoy lo relaciono con la posibilidad de compartir la vida con las personas que amo. Ella nos recuerda todos los días el valor de lo esencial. Me enseñó a disfrutar más del presente, a celebrar lo cotidiano y a entender que los vínculos son el verdadero patrimonio de una persona.

Eduardo y Elina Costantini con su hija, Kahlo Milagro

—Es ícono de elegancia, disciplina y perseverancia. ¿Cuál es la filosofía que guía sus decisiones en el plano profesional y en el personal?

—Mi filosofía es simple: actuar con amor, autenticidad y coherencia. Creo profundamente en el trabajo, la disciplina y la responsabilidad personal. Todo lo que logré fue fruto del esfuerzo, la preparación y la constancia. También creo en la importancia de los valores, de la ética y de la empatía. Los sueños son maravillosos, pero sin disciplina siguen siendo sueños. La disciplina es el puente entre aquello que imaginamos y aquello que logramos construir. Y por encima de todo, creo en el amor. El amor construye familias, amistades, empresas y legados. Es la fuerza más poderosa que conozco.

—Si tuviera que definir este momento en una frase, como mujer, emprendedora, esposa y mamá, ¿qué diría y qué sueños le quedan por cumplir?

—Diría que estoy viviendo una vida que superó mis propios sueños. Tengo una familia maravillosa, proyectos que me apasionan y la posibilidad de seguir creando todos los días. Pero soy una soñadora incansable y siempre aparecen nuevos desafíos. Quiero seguir expandiendo la Semana de la Alta Costura Argentina, desarrollar proyectos culturales, audiovisuales y sociales, dirigir cine y continuar impulsando iniciativas vinculadas al bienestar animal y la preservación de la fauna. Me entusiasma todo aquello que deje una huella positiva y trascienda mi propia historia.

Eduardo Costantini.

—¿Hay algún desafío vinculado a la trascendencia que la entusiasme especialmente?

—Uno muy especial que todavía no compartí con nadie: con la ampliación del MALBA voy a crear el Departamento de Arte y Diseño Textil, como tienen los grandes museos del mundo. Voy a ser la directora de MODA en el MALBA de por vida y organizaré unas seis muestras anuales, como las del Met, el MOMA y la Tate de Londres, ¡la Argentina también lo va a tener!

Eduardo y Elina Costantini con Kahlo Milagro

—Cuando mira todo lo que construyó hasta hoy, desde la familia hasta sus proyectos y su lugar en el mundo de la moda, ¿Qué es lo que más orgullo le genera?

—Mi mayor orgullo es haber construido una vida coherente con mis valores. Poder mirar a mi familia, a mis afectos y a mis proyectos con la tranquilidad de haber sido fiel a mí misma. Los reconocimientos son hermosos, pero lo verdaderamente importante es el camino recorrido y las personas que nos acompañan en él. Si algún día me preguntaran qué fue lo más importante que hice en mi vida, respondería sin dudarlo: amar profundamente, trabajar con pasión y construir vínculos que perduren en el tiempo. Ese es nuestro legado.