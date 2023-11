La primera edición de los Martín Fierro Latino Miami se llevará a cabo esta noche en el teatro Manuel Artime, ubicado en la Avenida Collins de Miami. La conducción del evento estará a cargo de Carolina "Pampita" Ardohain y el Pollo Álvarez. Asimismo, desde la Red Carpet, Zaira Nara y Robertito Funes Ugarte serán los anfitriones encargados de recibir a las celebridades.

Figuras destacadas de América Latina, Argentina e invitados internacionales lucirán sus impresionantes atuendos en la gran alfombra roja, que ya se encuentra casi lista para recibir a estos distinguidos personajes. La China Suárez es una de las artistas nacionales que está invitada y nominada por "La China en Qatar", un programa tipo documental que mostró el lugar en donde se iba a realizar el mundial.

Así fue el impactante look de la China Suárez para los Martín Fierro Latino Miami

China Suárez. FOTO: Federico De Bartolo

La actriz llegó a Miami el mismo día que se grabaron los premios, recién el próximo jueves 30 de noviembre por NET TV se trasmitirán los Martín Fierro Latino 2023. La cantante se encontraba en México por compromisos laborales y voló hacia Estados Unidos para decir presente con un look totalmente impactante.

China Suárez. FOTO: Federico De Bartolo

La China Suárez lució un look formal, pero impactante. La actriz optó por un mono negro largo con diamantes incrustados y unas plataformas del mismo color a juego, la vestimenta era de industria estadounidense. "Anduve por Sevilla, México y no tuve tiempo. Así que llegue, fui al shopping, lo vi y dije este, me encanto", declaró la actriz para CARAS.

AF.