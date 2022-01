Máxima en el top 3 de las royals que más invirtieron en su guardarropa en 2021

Ser una royal es lucir impecable y desfilar los mejores looks en cenas de Estado y eventos protocolares- Año tras año, el blog UFO No More, una web especializada en moda y realeza, lanzó la lista de las princesas y reinas que más han invertido en ropa; y, Máxima de Holanda, se ubica en el top 3, que encabeza Kate Middleton.

La Duquesa de Cambridge estrenó, en 2021, 118 piezas, a un total de 102.711,64 euros. Su cuñada, Meghan Markle, ocupa el segundo lugar con 74.193,62 euros invertidos en looks que, dado que dio un paso al costado en sus deberes reales, no son muchos pero si se destaca el diseño rojo de Carolina Herrera que lució para celebración Salute To Freedom Gala en el Intrepid Sea-Air-Space Museum de Nueva York y que se convirtió en el más caro que llevó una royal durante 2021 con 5.275 euros invertidos en el vestido solamente.

Máxima de Holanda se ubica en el tercer puesto con 97 looks estrenados durante el año y un costo de 61.981,77 euros totales. Entre sus favoritos se encuentran el diseñador holandés Jan Taminiau y la firma belga Natan.

A este trio de royals estilosas las siguen Mary de Dinamarca, Victoria de Suecia, la Reina Matilde de Bélgica, la Condesa Sofía de Wessex, la princesa Sofía de Suecia, la princesa Eugenia de York, la princesa Mette-Marit de Noruega y la Reina Letizia de España.

La faceta desconocida de Máxima de Holanda

No sólo es la reina de Holanda sino que Máxima (49) también ha sabido ganarse el trono del mundo fashion.

Coronada como una de las monarcas con más estilo y personalidad a la hora de lucir su guardarropas, ahora también lo aggiornó a su espíritu ecologista. Así fue fotografiada por Guacamouly.com

Máxima sorprendió con su outfit "cruelty-free", reemplazando el cuero por el lino encerado.

Ya que como abanderada del movimiento político, social y global que defiende la protección del medio ambiente decidió eliminar la mayor cantidad de prendas de cuero.

Aunque ama el material y abunda tanto en su vestidor, durante la reunión con la compañía de danza contemporánea del “Nederlands Dans Theater” sorprendió con su outfit "cruelty-free", reemplazando el cuero por el lino encerado.