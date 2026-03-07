La influencer Emily Lucius y el empresario Rodrigo Valladares Macri celebraron su unión con una ceremonia que combinó la elegancia clásica con un aire fresco y mediterráneo. En un día cargado de emoción, la pareja dio el "sí" en un entorno que parecía extraído de una postal europea, rodeada de familiares y figuras del espectáculo.

Un altar bajo el sol: la apuesta por el amarillo y el estilo campestre

La decoración fue, sin duda, uno de los puntos más comentados. Lejos de los altares tradicionales y sobrios, la pareja optó por una estética vibrante y cálida. El escenario principal estuvo enmarcado por un imponente arco circular de flores naturales, donde predominaron las rosas en tonos amarillos intensos y naranjas, mezcladas con follaje verde silvestre y flores blancas de relleno.

Este estallido de color se complementó con detalles que evocaban la frescura del verano. Limones naturales, siguiendo la tendencia de las bodas "Capri style", se utilizaron limones reales en los arreglos a ras de suelo a lo largo del camino hacia el altar, aportando un aroma cítrico y un toque orgánico único.

También las sombrillas con flecos, para proteger a los invitados del sol, se instalaron sombrillas de lona en tonos amarillo y blanco con delicados flecos, que reforzaron la estética retro-chic del evento. En el mobiliario, se utilizaron sillas Crossback de madera clara, ideales para mantener la armonía con el entorno verde y la alfombra de arena o grava clara que marcaba el sendero nupcial.

Así fue la boda de Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri: estilo mediterráneo, al aire fresco y un altar bajo el sol

El despliegue de estilo de Emily Lucius: dos looks, una misma esencia

Fiel a su pasión por la moda, Emily Lucius sorprendió con cambios de look que reflejaron distintas facetas de su personalidad. Para la recepción y momentos más íntimos, la influencer deslumbró con un diseño de alta costura cargado de detalles. El vestido destacó por su cuello alto tipo halter y transparencias en el pecho, sobre un cuerpo de encaje con motivos florales y pequeñas perlas bordadas. Las mangas acampanadas, terminadas en una puntilla artesanal, le dieron un aire romántico y bohemio que es tendencia absoluta este 2026.

Sin embargo, para la ceremonia central, Emily optó por un diseño más minimalista y escultural: un vestido de escote corazón con hombros caídos y una falda de gran volumen con una hilera de botones que recorría toda la espalda hasta la cola, logrando una silueta clásica y sumamente sofisticada.

Por su parte, el sobrino del expresidente Mauricio Macri mantuvo un perfil sobrio pero impecable. Rodrigo Valladares Macri eligió un esmoquin negro de corte tradicional, combinado con una camisa blanca de cuello italiano y una corbata negra. Su look permitió que el despliegue visual de la novia y la colorida ambientación fueran los verdaderos protagonistas de la tarde.

Como era de esperar, el evento fue un desfile de celebridades e influencers. La presencia de su hermana, Belu Lucius, fue fundamental; se la vio emocionada en primera fila, capturando cada momento con su teléfono móvil. La ceremonia fue dirigida por un juez que, micrófono en mano, guio a la pareja en sus votos frente a una audiencia que no escatimó en aplausos.

La boda de Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri no solo fue un evento social de relevancia, sino una verdadera lección de cómo integrar el lujo con la calidez de un entorno natural.

