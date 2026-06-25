Las mejores fotos de Mica Viciconte, Belu Lucius y Stephanie Demner juntas en Francia

Francia se convirtió en el escenario de una experiencia inolvidable para Mica Viciconte, Belu Lucius y Stephanie Demner. Las tres viajaron al país europeo junto a Emily Lucius para participar de una exclusiva acción comercial que reunió a creadoras de contenido en algunos de los destinos más emblemáticos de la Costa Azul, donde el trabajo también dejó espacio para disfrutar de la cultura, la gastronomía y los paisajes.

Mica Viciconte, Stephanie Demner, Emily y Belu Lucius

El viaje a Francia de Mica Viciconte, Stephanie Demner, Emily y Belu Lucius

A través de sus redes sociales, Mica Viciconte, Belu Lucius y Stephanie Demner fueron compartiendo una selección de fotografías que reflejan cada momento de la travesía. Entre paseos frente al mar Mediterráneo, producciones de moda, eventos exclusivos y caminatas por calles históricas, las imágenes muestran una combinación perfecta entre turismo, lifestyle y las últimas tendencias del verano europeo.

Moda, paisajes y lujo en la Costa Azul

Gran parte del recorrido transcurrió entre Cannes, Saint-Tropez y otras ciudades del sur de Francia, donde Mica Viciconte, Belu Lucius y Stephanie Demner aprovecharon cada rincón para retratar la experiencia. Las postales incluyeron terrazas con vistas al Mediterráneo, paseos costeros, hoteles de lujo, cafeterías al aire libre y edificios históricos que sirvieron como escenario para sus producciones.

Mica Viciconte, Stephanie Demner, Emily y Belu Lucius

Stephanie Demner

En cuanto a los estilismos, Stephanie Demner se destacó con vestidos blancos de lino, conjuntos tejidos, bikinis en tonos neutros y estampados florales, mientras que los accesorios completaron una estética relajada y sofisticada, muy en sintonía con el espíritu del verano europeo. Mica Viciconte y Belu Lucius también apostaron por looks frescos y elegantes que acompañaron cada actividad del viaje.

Un viaje entre compromisos laborales y momentos inolvidables

Además de recorrer algunos de los lugares más exclusivos de la Riviera Francesa, Mica Viciconte, Belu Lucius y Stephanie Demner participaron en distintas actividades vinculadas al Festival de Cannes, donde asistieron a eventos, galas y encuentros organizados por las marcas que impulsaron el viaje.

Mica Viciconte, Stephanie Demner, Emily y Belu Lucius

Para Mica Viciconte, la experiencia tuvo además un significado especial, ya que fue la primera vez que viajó a Francia y también la primera ocasión en la que debió separarse de su hijo Luca para cumplir con un compromiso profesional. Pese al desafío emocional, aprovechó cada instante para descubrir la riqueza arquitectónica del país, recorrer sitios históricos y disfrutar de una experiencia que combinó trabajo, amistad y algunos de los paisajes más icónicos de Europa.