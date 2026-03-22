Así es la luna de miel de Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri: paseos en barco y un gesto que los acerca a Juliana Awada

Luego de la emotiva ceremonia al aire libre, Emily Lucius y Rodrigo Valladares, el sobrino de Mauricio Macri, partieron rumbo a su luna de miel en uno de los destinos turísticos más elegidos por todos, pero que en ellos lleva una historia más que especial. A través de sus redes sociales, la influencer mostró en detalle los pormenores de un viaje soñado, repleto de paseos en barco, hotel de lujo, catas de vino y un gesto que los acerca a Juliana Awada, su ex tía, festejando su primer mes de casados.

La luna de miel de Emily Lucius y Rodrigo Valladares

Emily Luicius y Rodrigo Valladares Macri llevaron a cabo una doble ceremonia de bodas. La primera celebrada el pasado 21 de febrero y luego, el 7 de marzo. Ambas fiestas contaron con la presencia de sus familiares y seres queridos, entre los que se destacaron la presencia de Mauricio Macri, Sofía Jujuy Jiménez, Rocío Marengo, Mica Viciconte, Cande Ruggeri, Nicolás Maccari, Fabián Cubero, Eduardo Fort y sofía Pachano, entre otros. Sin embargo, en esta oportunidad, los recién casados emprendieron vuelo a su tan esperada luna de miel en un lugar lleno de magia y simbolismo para ellos.

“Volvimos al primer amor, a nuestro lugar en el mundo, ¡a nuestra Patagonia que amamos! San Martín fue el primer destino y viaje que hicimos juntos antes de ser novios”, escribió la actriz en un divertido clip que posteo en su cuenta personal de Instagram ante sus más de 1,9 millones de seguidores. En este registro, musicalizado con la canción de Raffaella Carrá, Hay que venir al sur, los tortolitos se mostraron sumamente enamorados y felices de reencontrarse en ese sitio tan significativo y cargado de historia personal.

Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri | Instagram

Emily Lucius y su esposo cerca de la residencia de Juliana Awada

Asimismo, en las imágenes propiciadas en la famosa red social de la camarita, Emily Lucius dejó algunos rastros de las travesías que está haciendo junto a su marido, Rodrigo Valladares Macri. En las postales, se los puede ver paseando por el lago Nahuel Huapi en San Martín de Los Andes contemplando el imponente paisaje patagónico. También, aprovecharon para navegar sobre la calma de las aguas que unían la costa con las montañas. Paseos en barco y recorridos en kayak fueron una de las experiencias que se animaron a vivir, reconectando con la naturaleza.

Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri | Instagram

En otro posteo, la artista y su pareja disfrutaron de una picada llena de embutidos, aceitunas, pickles y quesos, a la cual acompañaron con vino arriba del catamarán. Para ello, cambiaron de ciudad y se alojaron en el lugar preferido de Juliana Awada: “Hoy fuimos a Villa la Angostura para hacer una de las experiencias más hermosas hasta el momento".

"No les puedo explicar lo increíble que fue. Yo necesito que si llegan a venir al sur la hagan, pueden venir solos, con familia, amigos de cualquier manera es bellísima”, contó la hermana de Belu Lucius, mientras recomendó visitar la Patagonia. En esta línea, amplió: “Recorrimos en catamarán, disfrutamos de las mejores vistas, comimos una picadita, ¡tomamos vinito y literal no podemos pedir más!”. Para finalizar, llegaron al lujoso hotel y se metieron en el sauna y el jacuzzi para recuperar el calor corporal, marcando uno de los momentos más relajantes de su estadía.

Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri | Instagram

Así, a un mes de haber dado el tan ansiado ¡Sí, quiero!, Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri disfrutan de su luna de miel en uno de los destinos más codiciados tanto por el turismo nacional, como el extranjero. Cerca de la residencia de Juliana Awada, la pareja recorrió este bello lugar dejando bien en alto su historia de amor que comenzó a escribirse hace 3 años.

NB